Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоится 2 августа в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне.
В жеребьевке Q4 примет участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк.
Потенциальные соперники для Шахтера в Q4 ЛЧ
- Победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
- Победитель пары ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
Процедура жеребьевки Q4 ЛЧ
В результате жеребьевки будут сформированы 6 пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще 10 определятся по итогам третьего отборочного раунда.
Будут проведены две жеребьевки: одна для 8 пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для 4 пар, которые идут по Пути представителей лиг.
Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.
Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.
Матчи Q4 ЛЧ пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч – 22:00 по Киеву. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка пройдет 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 27 августа).
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
17/18 и 24/25 августа
Путь чемпионов
Сеяные
- Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
- Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
Несеяные
- ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
- Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
- Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
- Брондбю (Дания)
Путь представителей лиг
Сеяные
- Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
- Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)
Несеяные
- Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
- ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
Источник — Sport.ua
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-просто поважайте себе,як що не поважаєте інших.Не залежно від того,за який клуб вболіваєте.Ну хіба,що Ви тут виключно для колотнечі.
P.S. Як що не знаєте)то очки наберають всі клуби для всіх.Ну хіба ,що Ви вирог СВОЄЇ команди.
после такого усиления как у шахтера - любой результат кроме минимум полуфинала ЛЧ будеьт считаться провалом
а начинать нужно с сильных , так что ждем ПСВ для шахтера, если конечно пройдут бельгийцев!
Хочеться проходу в групу ліги чемпіонів і Шахтаря. А там як пощастить. З першої корзини є легкі суперники, а є і топи. 2 корзина топ майже всі команди. Минулий розіграш був не фортовим по жеребкуванню для обох команд.
А вот Монако я думаю проходим
Поле круглое, а мяч - квадратный, поэтому не кажи гоп, чтобы не обос...ться
Но эти соперники не навяжут борьбу
после такого усиления как у шахтера - любой результат кроме минимум полуфинала ЛЧ будеьт считаться провалом
а начинать нужно с сильных , так что ждем ПСВ для шахтера, если конечно пройдут бельгийцев!
-просто поважайте себе,як що не поважаєте інших.Не залежно від того,за який клуб вболіваєте.Ну хіба,що Ви тут виключно для колотнечі.
P.S. Як що не знаєте)то очки наберають всі клуби для всіх.Ну хіба ,що Ви вирог СВОЄЇ команди.
А вот Монако я думаю проходим
А вот Монако я думаю проходим
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