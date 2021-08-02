Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа в 13:00 по Киеву

  • 02.08.2021 13:00
  • 11519 просмотров
  • 29 комментариев
Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоится 2 августа в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне. 

В жеребьевке Q4 примет участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк.

Потенциальные соперники для Шахтера в Q4 ЛЧ

  • Победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
  • Победитель пары ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)

Процедура жеребьевки Q4 ЛЧ

В результате жеребьевки будут сформированы 6 пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще 10 определятся по итогам третьего отборочного раунда.

Будут проведены две жеребьевки: одна для 8 пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для 4 пар, которые идут по Пути представителей лиг.

Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.

Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Матчи Q4 ЛЧ пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч – 22:00 по Киеву. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка пройдет 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 27 августа).

📺 Видеотрансляция

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

17/18 и 24/25 августа

Путь чемпионов

Сеяные

  • Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
  • Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

Несеяные

  • ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
  • Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
  • Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
  • Брондбю (Дания)

Путь представителей лиг

Сеяные

  • Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
  • Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)

Несеяные

  • Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
  • ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Константин Писной
    online
      Константин Писной, 02.08.2021 13:58
    0
    Мабудь не вплине,але:
    -просто поважайте себе,як що не поважаєте інших.Не залежно від того,за який клуб вболіваєте.Ну хіба,що Ви тут виключно для колотнечі.
    P.S. Як що не знаєте)то очки наберають всі клуби для всіх.Ну хіба ,що Ви вирог СВОЄЇ команди.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.08.2021 13:12
    +2
    Монако
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:10
    -4
    Кто попадется тот попадется ,по...х надо проходить ,конечно не всякие там аз алкмары нулячие как у дна в том году ,команды топы
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.08.2021 13:08
    +2
    Venom, 02.08.2021 13:04
    "У автобусников полыхает от наших трансферов - мы выиграем ЛЧ самым сильным тренером нашим" (с) face_control
    Ха ха ха....
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 13:04
    -1
    Микола Унгурян, 02.08.2021 12:59
    швидше всього що то буде фініш ШД у ЛЧ в цьому сезоні - і МОнако, і ПСВ дуже серйозні суперники, і чи зможе ШД з новим тренером їх пройти?
    "У автобусников полыхает от наших трансферов - мы выиграем ЛЧ самым сильным тренером нашим" (с) face_control
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 02.08.2021 12:59
    0
    швидше всього що то буде фініш ШД у ЛЧ в цьому сезоні - і МОнако, і ПСВ дуже серйозні суперники, і чи зможе ШД з новим тренером їх пройти?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.08.2021 12:50
    +1
    Монако отличный вариант-всё сразу станет ясно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 12:15
    +1
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    ну так я и хочу
    после такого усиления как у шахтера - любой результат кроме минимум полуфинала ЛЧ будеьт считаться провалом
    а начинать нужно с сильных , так что ждем ПСВ для шахтера, если конечно пройдут бельгийцев!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 12:12
    +3
    ПСВ будет в самый раз. Соперник сильный, но проходимый, особенно для великолепного Де Дзерби.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 12:10
    +3
    makss7777, 02.08.2021 11:27
    Лаеда-Jv,ты не только жалобы пишешь так ты ещё и стрелочник жалкий
    Лаеда и JV это разные люди- ты понятия не имеешь о чем пишешь придурь макеевская
    Ссылка
    makss7777
      makss7777, 02.08.2021 11:27
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 02.08.2021 11:15
    потные дальнобои и в рот брать это к своему папаше - форевке
    Лаеда-Jv,ты не только жалобы пишешь так ты ещё и стрелочник жалкий
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 11:21
    -2
    Venom, 02.08.2021 10:51
    Ничего глупого - ведь кое-кто любит кричит что было и 2 и 5 лет назад (я про твоих друзей по компьютеру в подвале) - не живи двойными стандартами.
    твоя беда, что ты не персонифицированный... у тебя все обобщенное... поэтому с тобой сложно диалог вести осмысленный... к сожалению(
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 11:15
    -1
    makss7777, 02.08.2021 11:04
    JV , venym ,невершот ,лаеда ты где пропадала у несенюка на даче под жмеринкой в рот брала
    потные дальнобои и в рот брать это к своему папаше - форевке
    Ссылка
    makss7777
      makss7777, 02.08.2021 11:04
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    JV , venym ,невершот ,лаеда ты где пропадала у несенюка на даче под жмеринкой в рот брала
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 10:51
    0
    _-AK228, 02.08.2021 10:10
    глупо сравнивать команды по прошествии трех лет
    Ничего глупого - ведь кое-кто любит кричит что было и 2 и 5 лет назад (я про твоих друзей по компьютеру в подвале) - не живи двойными стандартами.
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 02.08.2021 10:19
    -1
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    Янг Бойз і Тун в Динамо теж були. Тут немає чого порівнювати. Провали у всіх бувають.
    Хочеться проходу в групу ліги чемпіонів і Шахтаря. А там як пощастить. З першої корзини є легкі суперники, а є і топи. 2 корзина топ майже всі команди. Минулий розіграш був не фортовим по жеребкуванню для обох команд.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 10:10
    -2
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    глупо сравнивать команды по прошествии трех лет
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 10:06
    +1
    __Funny_Cat__, 02.08.2021 09:56
    Ждём ПСВ
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 09:56
    0
    Ждём ПСВ
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 09:46
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 09:42
    Я ж они хоть и продали Малина в Боруссию но так же сильны. Дома очень кстати.
    А вот Монако я думаю проходим
    да и монако не подарок, у них хорошая линия атаки
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 08:08
    +6
    Лучше монако. ПСВ со всякими гетце и захави очень не прост
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 12:12
    +3
    ПСВ будет в самый раз. Соперник сильный, но проходимый, особенно для великолепного Де Дзерби.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 12:10
    +3
    makss7777, 02.08.2021 11:27
    Лаеда-Jv,ты не только жалобы пишешь так ты ещё и стрелочник жалкий
    Лаеда и JV это разные люди- ты понятия не имеешь о чем пишешь придурь макеевская
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.08.2021 13:12
    +2
    Монако
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.08.2021 13:08
    +2
    Venom, 02.08.2021 13:04
    "У автобусников полыхает от наших трансферов - мы выиграем ЛЧ самым сильным тренером нашим" (с) face_control
    Ха ха ха....
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 09:43
    +2
    smart--Forever, 02.08.2021 09:19
    Я как погляжу умники уже похоронили Спарту и Мидтьюлланд
    Поле круглое, а мяч - квадратный, поэтому не кажи гоп, чтобы не обос...ться
    Я б ещё понял славию.
    Но эти соперники не навяжут борьбу
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.08.2021 12:50
    +1
    Монако отличный вариант-всё сразу станет ясно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 12:15
    +1
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    ну так я и хочу
    после такого усиления как у шахтера - любой результат кроме минимум полуфинала ЛЧ будеьт считаться провалом
    а начинать нужно с сильных , так что ждем ПСВ для шахтера, если конечно пройдут бельгийцев!
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 10:06
    +1
    __Funny_Cat__, 02.08.2021 09:56
    Ждём ПСВ
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 07:49
    +1
    Монако/ПСВ - Генк/кротохвойды - ппц пушным даже если бельгийцев пройдут, а дальше всякие янг бойзы и яблонцы
    Ссылка
    Константин Писной
    online
      Константин Писной, 02.08.2021 13:58
    0
    Мабудь не вплине,але:
    -просто поважайте себе,як що не поважаєте інших.Не залежно від того,за який клуб вболіваєте.Ну хіба,що Ви тут виключно для колотнечі.
    P.S. Як що не знаєте)то очки наберають всі клуби для всіх.Ну хіба ,що Ви вирог СВОЄЇ команди.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 02.08.2021 12:59
    0
    швидше всього що то буде фініш ШД у ЛЧ в цьому сезоні - і МОнако, і ПСВ дуже серйозні суперники, і чи зможе ШД з новим тренером їх пройти?
    Ссылка
    makss7777
      makss7777, 02.08.2021 11:04
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Venom, 02.08.2021 10:06
    Кроты кричали что они бы Аякс грохнули одной левой вот и посмотрим - ПСВ сейчас не хуже Аякса который играл с Динамо. Но пускай для начала пройдут Генк - Тимишоары и Янг Бойзы уже были
    JV , venym ,невершот ,лаеда ты где пропадала у несенюка на даче под жмеринкой в рот брала
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 10:51
    0
    _-AK228, 02.08.2021 10:10
    глупо сравнивать команды по прошествии трех лет
    Ничего глупого - ведь кое-кто любит кричит что было и 2 и 5 лет назад (я про твоих друзей по компьютеру в подвале) - не живи двойными стандартами.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 02.08.2021 09:56
    0
    Ждём ПСВ
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 09:43
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 09:42
    Я ж они хоть и продали Малина в Боруссию но так же сильны. Дома очень кстати.
    А вот Монако я думаю проходим
    Говорю попустил ссорян)))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 09:42
    0
    _-AK228, 02.08.2021 09:26
    та да, вон галатасарай вынесли в одну калитку
    Я ж они хоть и продали Малина в Боруссию но так же сильны. Дома очень кстати.
    А вот Монако я думаю проходим
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.08.2021 07:55
    0
    Буде ПСВ. Аналогія із минулим роком Динамо. Тоді такж були нідерландці і бельгійці. Правда в іншій послідовності. Наразі треба для початку пройти Генк.
    Ссылка
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