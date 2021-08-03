На характере. Шахтер вырвал выездную победу у Генка

Для наставника горняков Роберто Де Дзерби это был первый официальный матч в еврокубковых турнирах во главе украинского клуба. И, конечно же, итальянский специалист очень старался, чтобы его дебют получился успешным. В стартовом составе главный тренер «Шахтера» сделал ставку на легионеров, каковых оказалось сразу девять.

В начале встречи хозяева поля несколько раз попытались организовать быстрые атаки на ворота Трубина, но они так ни к чему не привели. А затем игровое преимущество перешло к нашей команде, которая больше контролировала мяч и много времени проводила на половине поля соперников. Несколько раз гости разыгрывали комбинации вблизи штрафной площади «Генка», но тоже безрезультатно. А первый удар в матче нанес Тете на 15-й минуте, пробив издали выше перекладины.

На 21-й минуте снова на острие атаки «Шахтера» оказался Тете. На этот раз он пробивал из центра штрафной площади, а скидку ему делал Траоре. Однако удар получился не очень сильным и голкипер бельгийцев без особых проблем забрал мяч в руки. А вот спустя четыре минуты Вандервоордт уже по-настоящему выручил свою команду после того, как справа опасно пробивал в ближний угол Соломон.

Что касается «Генка», то после всплеска активности в самом начале матча, его футболисты в основном оборонялись. А из того, что они создали за этот период, можно вспомнить разве заработанный перспективный штрафной удар на 29-й минуте, но Бонгонда пробил в стенку.

Гости же продолжали идти вперед большими силами. Так, на 31-й минуте с дальней дистанции пробил выше ворот Педриньо. И еще через четыре минуты также неточный удар, теперь уже низом, нанес Тете.

Все шло к тому, что «Шахтер» вот-вот забьет гол, но совершенно неожиданно он пропустил. На 39-й минуте бельгийцы применили высокий прессинг, сумев перехватить мяч на половине поля горняков. И пока наши защитники разбирались что к чему, Ито точной передачей нашел на линии вратарской высоченного Онуачу и тот головой точно пробил в противоход Трубину.

В перерыве Де Дзерби сделал замену, выпустив на поле вместо Соломона опытного Алана Патрика. Горняки продолжали атаковать большими силами и на 53-й минуте создали еще один опасный момент, который мог привести к голу. Додо здорово сыграл на правом фланге и от лицевой линии выкатил мяч под удар Майкону. Бразильскому полузащитнику оставалось только точно попасть в цель, но, увы, он этого не сделал и мяч полетел далеко в сторону.

«Генк» тут же достойно ответил. После навеса с левого фланга и скидки от партнера, Онуачу бил по воротам с близкого расстояния. И если бы не Трубин, счет на табло вполне мог увеличиться в пользу бельгийской команды.

А «Шахтер» не останавливался. Раз за разом на ворота хозяев поля накатывалась его волны атак. Могли забивать Алан Патрик, Маркос Антонио и Тете. Однако все их удары были неточными. Зато на 62-й минуте Педриньо заставил защитника «Генка» Муньоса нарушить на себе правила в штрафной площади. Судья указал на точку и пенальти пошел исполнять Тете. Бил он чуть правее Вандервоордта и вратарь даже дотронулся до мяча. Благо, что удар был сильным и круглый все же влетел в сетку ворот.

Сравняв счет, уже на 66-й минуте гости вполне могли оказаться в меньшинстве, но арбитр матча показал всего лишь желтую карточку Марлону за откровенную грубость (удар рукой в лицо Ито). А еще через две минуты Майкон не только заработал предупреждение, но и привез опасный штрафной удар вблизи своих ворот. Как и в первом тайме пробивал Бонгонда - Трубин выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки.

Концовка матча получилась нервной. Обе команды иногда действовали достаточно жестко, стремясь вырвать победу. На 77-й минуте Ито ворвался в штрафную площадь горняков и сильно пробил низом, но Трубин сыграл надежно. А на 81-й минуте у «Шахтера» прошла великолепная комбинация, в которой участвовали три игрока, вышедшие на замену. Марлос длинной передачей нашел на левом фланге Исмаили, а тот вывел на ударную позицию Алана Патрика, который не промахнулся.

Вот такой непростой получилась победа горняков в первом матче с «Генком». А, учитывая, что правило выездного гола уже не действует, то в Киеве 10 августа подопечным Де Дзерби снова надо серьезно настраиваться на борьбу, чтобы выходить в следующий раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч.

«Генк» – «Шахтер» – 1:2

Онуачу (39) – Тете (63, пенальти), А.Патрик (81)

Муньос (62), Торстведт (69) – Педриньо (50), Марлон (66), Майкон (68)

«Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукуми, Мухаид Садик, Муньос, Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Ндайишимие (Торстведт, 67), Бонгонда, Ито, Онуачу (Дессерс, 82).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64), Маркос Антонио (Степаненко, 73), Майкон, Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (А.Патрик, 46), Траоре (Дентиньо, 86).

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Стадион «Луминус Арена» (Генк, Бельгия)

ГЕНК - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА