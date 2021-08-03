Генк
1 : 2
Шахтер Донецк
03.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На характере. Шахтер вырвал выездную победу у Генка

«Горняки» одержали важную победу в Бельгии

  • 03.08.2021 22:51
  • 8215 просмотров
  • 119 комментариев
На характере. Шахтер вырвал выездную победу у Генка
© ФК Шахтер Донецк

Для наставника горняков Роберто Де Дзерби это был первый официальный матч в еврокубковых турнирах во главе украинского клуба. И, конечно же, итальянский специалист очень старался, чтобы его дебют получился успешным. В стартовом составе главный тренер «Шахтера» сделал ставку на легионеров, каковых оказалось сразу девять. 

В начале встречи хозяева поля несколько раз попытались организовать быстрые атаки на ворота Трубина, но они так ни к чему не привели. А затем игровое преимущество перешло к нашей команде, которая больше контролировала мяч и много времени проводила на половине поля соперников. Несколько раз гости разыгрывали комбинации вблизи штрафной площади «Генка», но тоже безрезультатно. А первый удар в матче нанес Тете на 15-й минуте, пробив издали выше перекладины. 

На 21-й минуте снова на острие атаки «Шахтера» оказался Тете. На этот раз он пробивал из центра штрафной площади, а скидку ему делал Траоре. Однако удар получился не очень сильным и голкипер бельгийцев без особых проблем забрал мяч в руки. А вот спустя четыре минуты Вандервоордт уже по-настоящему выручил свою команду после того, как справа опасно пробивал в ближний угол Соломон. 

Что касается «Генка», то после всплеска активности в самом начале матча, его футболисты в основном оборонялись. А из того, что они создали за этот период, можно вспомнить разве заработанный перспективный штрафной удар на 29-й минуте, но Бонгонда пробил в стенку.

Гости же продолжали идти вперед большими силами. Так, на 31-й минуте с дальней дистанции пробил выше ворот Педриньо. И еще через четыре минуты также неточный удар, теперь уже низом, нанес Тете.

Все шло к тому, что «Шахтер» вот-вот забьет гол, но совершенно неожиданно он пропустил. На 39-й минуте бельгийцы применили высокий прессинг, сумев перехватить мяч на половине поля горняков. И пока наши защитники разбирались что к чему, Ито точной передачей нашел на линии вратарской высоченного Онуачу и тот головой точно пробил в противоход Трубину.  

В перерыве Де Дзерби сделал замену, выпустив на поле вместо Соломона опытного Алана Патрика. Горняки продолжали атаковать большими силами и на 53-й минуте создали еще один опасный момент, который мог привести к голу. Додо здорово сыграл на правом фланге и от лицевой линии выкатил мяч под удар Майкону. Бразильскому полузащитнику оставалось только точно попасть в цель, но, увы, он этого не сделал и мяч полетел далеко в сторону. 

«Генк» тут же достойно ответил. После навеса с левого фланга и скидки от партнера, Онуачу бил по воротам с близкого расстояния. И если бы не Трубин, счет на табло вполне мог увеличиться в пользу бельгийской команды. 

А «Шахтер» не останавливался. Раз за разом на ворота хозяев поля накатывалась его волны атак. Могли забивать Алан Патрик, Маркос Антонио и Тете. Однако все их удары были неточными. Зато на 62-й минуте Педриньо заставил защитника «Генка» Муньоса нарушить на себе правила в штрафной площади. Судья указал на точку и пенальти пошел исполнять Тете. Бил он чуть правее Вандервоордта и вратарь даже дотронулся до мяча. Благо, что удар был сильным и круглый все же влетел в сетку ворот. 

Сравняв счет, уже на 66-й минуте гости вполне могли оказаться в меньшинстве, но арбитр матча показал всего лишь желтую карточку Марлону за откровенную грубость (удар рукой в лицо Ито). А еще через две минуты Майкон не только заработал предупреждение, но и привез опасный штрафной удар вблизи своих ворот. Как и в первом тайме пробивал Бонгонда - Трубин выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. 

Концовка матча получилась нервной. Обе команды иногда действовали достаточно жестко, стремясь вырвать победу. На 77-й минуте Ито ворвался в штрафную площадь горняков и сильно пробил низом, но Трубин сыграл надежно. А на 81-й минуте у «Шахтера» прошла великолепная комбинация, в которой участвовали три игрока, вышедшие на замену. Марлос длинной передачей нашел на левом фланге Исмаили, а тот вывел на ударную позицию Алана Патрика, который не промахнулся. 

Вот такой непростой получилась победа горняков в первом матче с «Генком». А, учитывая, что правило выездного гола уже не действует, то в Киеве 10 августа подопечным Де Дзерби снова надо серьезно настраиваться на борьбу, чтобы выходить в следующий раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч.

«Генк» – «Шахтер» – 1:2

Онуачу (39) – Тете (63, пенальти), А.Патрик (81)

Муньос (62), Торстведт (69) – Педриньо (50), Марлон (66), Майкон (68)

«Генк»: Вандервоордт, Артеага, Лукуми, Мухаид Садик, Муньос, Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Ндайишимие (Торстведт, 67), Бонгонда, Ито, Онуачу (Дессерс, 82).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили, 64), Маркос Антонио (Степаненко, 73), Майкон, Тете (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (А.Патрик, 46), Траоре (Дентиньо, 86).

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Стадион «Луминус Арена» (Генк, Бельгия)

ГЕНК - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:48
    0
    Liverpool, 03.08.2021 23:47
    Надеюсь искренне, что Луческу подтянет свои брёвна и они таки начнут демонстрировать футбол, да друзья "футбол", чего так мало в Динамо, но чего ждёт каждый адекватный болельщик, и тогда с таким Динамо, и таким Шахтёром пусть расскажут нам ведущие лиги, чё мы не так делаем...
    Было бы хорошо, но крайне маловероятно(
    Ссылка
    Liverpool
      Liverpool, 03.08.2021 23:47
    +1
    Надеюсь искренне, что Луческу подтянет свои брёвна и они таки начнут демонстрировать футбол, да друзья "футбол", чего так мало в Динамо, но чего ждёт каждый адекватный болельщик, и тогда с таким Динамо, и таким Шахтёром пусть расскажут нам ведущие лиги, чё мы не так делаем...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:47
    0
    adidas77, 03.08.2021 23:42
    Чучело , даже ты не отобьёшь у меня охоту поддерживать украинские клубы в Европе.
    Не старайся собачка.
    Ботик, так ты весь день желала Генку по сути удачи.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 03.08.2021 23:44
    -1
    Zp0rtUA., 03.08.2021 23:35
    кто рад победе днонецкого шляхтера,тот не украинец а мокша сруская
    Ты у меня каждый день будешь новые аккаунты создавать Надоело уже банить по 10 раз.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.08.2021 23:42
    +1
    Face Control, 03.08.2021 23:30
    А ведь ты так этого хотела, так хотела.
    Чучело , даже ты не отобьёшь у меня охоту поддерживать украинские клубы в Европе.
    Не старайся собачка.
    Ссылка
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
      Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 03.08.2021 23:42
    +2
    Zp0rtUA., 03.08.2021 23:35
    кто рад победе днонецкого шляхтера,тот не украинец а мокша сруская
    Ну ты и днище...
    Ссылка
    Boss
      Boss, 03.08.2021 23:41
    +6
    Со следующего сезона у нас не будет прямого попадания в группу ЛЧ.
    И все благодаря всяким Колосам, Ворсклам, Александриям.
    Вот зачем пыжется весь сезон чтоб пробиться в еврокубки, не усилится и слиться унылому овну из Финляндии.
    Нужно эти клубы жёстко за такое штрафовать.
    Вышел в еврокубки так будет любезны ответственно относитесь.усиляйтесь, тренеруйтесь.
    Слов нет
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 03.08.2021 23:40
    +4
    А коментатор звичайно рідкісний дятел. Таку х..ню молов весь матч.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.08.2021 23:39
    -1
    Face Control, 03.08.2021 23:37
    Та со всеми не просто, у нас, в отличии от некоторых, в этом году очень сильные соперники.
    Монако да, а Генк то чем, вполне удобоварим?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 03.08.2021 23:39
    0
    Zp0rtUA., 03.08.2021 23:35
    кто рад победе днонецкого шляхтера,тот не украинец а мокша сруская
    Gitk yf[
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:37
    -4
    Alex86 1, 03.08.2021 23:34
    С Монако будет не просто, но до него еще время пусть дойдет
    Та со всеми не просто, у нас, в отличии от некоторых, в этом году очень сильные соперники.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:37
    -2
    Zp0rtUA., 03.08.2021 23:35
    кто рад победе днонецкого шляхтера,тот не украинец а мокша сруская
    Кто тебя выпустил из палаты?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:36
    -4
    Игорь Петров, 03.08.2021 23:33
    Как говорится , матч на матч не приходится, но невооруженным глазом видно, что бельгийцы играли на пределе своих возможностей, а Шахтеру есть куда прибавлять, увеличат командную скорость и выиграют без проблем, класс наших игроков гораздо выше, а у европейцев кроме игры на двухметрового столба за душой ничего нет.
    Тут согласен, откровенно говоря моментов у них мало было, только если под самый конец, плюс гол они забила из-за ошибки Трубина. Всё в ногах Шахтёра, главное не расслабляться, нам нужен только проход дальше, никак иначе.
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    Boss
      Boss, 03.08.2021 23:36
    +2
    Первый тайм было полное сосуоло от стиля игры Дзерби, вышли старички и своими наработками былых лет дали результат.
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    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 03.08.2021 23:35
    -7
    кто рад победе днонецкого шляхтера,тот не украинец а мокша сруская
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.08.2021 23:34
    -1
    Face Control, 03.08.2021 23:31
    С Монако будет не просто, но до него еще время пусть дойдет
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 03.08.2021 23:33
    -3
    Face Control, 03.08.2021 23:01
    Не согласен, шансы до сих пор 50 на 50 как по мне.
    Как говорится , матч на матч не приходится, но невооруженным глазом видно, что бельгийцы играли на пределе своих возможностей, а Шахтеру есть куда прибавлять, увеличат командную скорость и выиграют без проблем, класс наших игроков гораздо выше, а у европейцев кроме игры на двухметрового столба за душой ничего нет.
    Ссылка
    wigg
      wigg, 03.08.2021 23:33
    +9
    Результат удовлетворительный, игра - нет. Мало сыгранности в команде, что вполне объяснимо из-за нового тренера и новых игроков основы. Нет остроты и давления в нападении, но это работа Траоре, он втянется и этот компонент заиграет, а вот за центр обороны страшно. Витао, Марлон очень слабы и пока совсем выпадают из команды. Особенно последний, который допускает идиотские скакания с мячом перед соперником и неоправданную грубость (спасибо, что не было ВАРа) в центре поля без всякой потребности. Де Дзерби есть чем заняться.
    Генк, очевидно пройдут, а вот с Монако, если не сыграются будет уже очень сложно.
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    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:31
    +1
    Alex86 1, 03.08.2021 23:24
    Та не, я только за 2 команды в ЛЧ, если получится
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:30
    -4
    adidas77, 03.08.2021 23:30
    Смотришь повтор, и не понимаешь.
    Как Марлону не дали красную?
    А ведь ты так этого хотела, так хотела.
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