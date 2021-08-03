Генк
1 : 2
Шахтер Донецк
03.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Генк – Шахтер – 1:2. Важная победа Де Дзерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации ЛЧ

  • 03.08.2021 22:54
  • 6189 просмотров
  • 1 комментарий
Генк – Шахтер – 1:2. Важная победа Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
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3 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер». Начало встречи – в 21:00.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Генк – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Пол Онуачу, 39 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Тете, 62 мин.

ГОЛ! 1:2. Алан Патрик, 81 мин.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
63' ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
39' ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Генк).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    simon andre
      simon andre, 03.08.2021 22:57
    0
    Сырой шахтёр очень сырой !!!
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