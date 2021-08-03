Генк – Шахтер – 1:2. Важная победа Де Дзерби. Видео голов и обзор матча

3 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер». Начало встречи – в 21:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Генк – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Пол Онуачу, 39 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Тете, 62 мин.
ГОЛ! 1:2. Алан Патрик, 81 мин.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Генк).
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Источник — Sport.ua
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