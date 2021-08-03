Роберто Де ДЗЕРБИ: «Вопрос о победителе еще открыт»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал выездную победу над «Генком» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– В первом тайме при выходе из обороны Майкон буквально руками показывал Матвиенко и Додо, какую позицию им занимать. У него всегда будет такая роль, или футболисты еще не поняли, как играть?

– Думаю, что мои игроки знают, как играть. А Майкон показал, что он может подсказывать партнерам.

– Чем был обусловлен выход Матвиенко слева в обороне?

– Хотели, чтобы нападающие «Генка» не чувствовали себя вольготно. Хотели, чтобы Матвиенко был латералем и играл против Ито. На протяжении всего матча не снижали наш уровень, потому что оба наших крайних защитника играли на высочайшем уровне.

– В моменте с голом, который забил Алан Патрик, хотелось бы отметить пас Марлоса. Его выход был спланирован. Или по ходу игры хотели изменить ход матча?

– Я знаю, что у меня сильная команда. Когда мы играем, все зависит не только от нас, но и от соперника. Но если у нас справа и слева есть очень много сильных футболистов, то это очень хорошо.

– Как вы думаете, эта победа заслуженная? Следующая игра будет легче или нет?

– Я очень рад сегодняшнему результату. Вопрос победителя еще открыт, мы должны сыграть еще 90 минут. Для меня большая честь тренировать этих футболистов, потому что они играют очень хорошо.



– Вы сказали, что «Генк» – сильная команда. Объясните, почему.

– Потому что у «Генка» есть сильные футболисты, Ито, Бонгонда, Кристовски. Я обычно не раздаю комплименты, но когда говорю – они всегда честные. В этом противостоянии есть еще 90 минут. Если у нас выйдет пройти дальше, то мы это заслужили.

– В перерыве заменили Соломона. Что с ним? Если повреждение, то насколько серьезное?

– В ближайшие дня будем смотреть, как чувствует себя. Очень волнуюсь, он сильный футболист. У нас есть на этой позиции Мудрик, Конопля и Судаков. Поэтому мы должны улучшить их уровень, особенно уровень молодых футболистов.