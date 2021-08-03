Генк
1 : 2
Шахтер Донецк
03.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто Де ДЗЕРБИ: «Вопрос о победителе еще открыт»

Главный тренер донецкого «Шахтера» – о волевой победе над бельгийцами

  • 03.08.2021 23:44
  • 1843 просмотра
  • 4 комментария
Роберто Де ДЗЕРБИ: «Вопрос о победителе еще открыт»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал выездную победу над «Генком» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– В первом тайме при выходе из обороны Майкон буквально руками показывал Матвиенко и Додо, какую позицию им занимать. У него всегда будет такая роль, или футболисты еще не поняли, как играть?

– Думаю, что мои игроки знают, как играть. А Майкон показал, что он может подсказывать партнерам.

– Чем был обусловлен выход Матвиенко слева в обороне? 

– Хотели, чтобы нападающие «Генка» не чувствовали себя вольготно.  Хотели, чтобы Матвиенко был латералем и играл против Ито. На протяжении всего матча не снижали наш уровень, потому что оба наших крайних защитника играли на высочайшем уровне.

– В моменте с голом, который забил Алан Патрик, хотелось бы отметить пас Марлоса. Его выход был спланирован. Или по ходу игры хотели изменить ход матча? 

–  Я знаю, что у меня сильная команда. Когда мы играем, все зависит не только от нас, но и от соперника. Но если у нас справа и слева есть очень много сильных футболистов, то это очень хорошо.

– Как вы думаете, эта победа заслуженная? Следующая игра будет легче или нет?

– Я очень рад сегодняшнему результату. Вопрос победителя еще открыт, мы должны сыграть еще 90 минут. Для меня большая честь тренировать этих футболистов, потому что они играют очень хорошо.
 
– Вы сказали, что «Генк» – сильная команда. Объясните, почему.

– Потому что у «Генка» есть сильные футболисты, Ито, Бонгонда, Кристовски. Я обычно не раздаю комплименты, но когда говорю – они всегда честные. В этом противостоянии есть еще 90 минут. Если у нас выйдет пройти дальше, то мы это заслужили.

– В перерыве заменили Соломона. Что с ним? Если повреждение, то насколько серьезное?

– В ближайшие дня будем смотреть, как чувствует себя. Очень волнуюсь, он сильный футболист. У нас есть на этой позиции Мудрик, Конопля и Судаков. Поэтому мы должны улучшить их уровень, особенно уровень молодых футболистов.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fragma1
      Fragma1, 04.08.2021 00:36
    0
    New Zealander, 04.08.2021 00:10
    Де Дзерби очень хвалит футболистов Шахтёра после каждого матча. А помню даже в какойто момент сказал: "все чересчур хорошо чтобы быть правдой". Наверное пришёл и увидел что класс футболистов Сассуоло и Шахты это небо и земля. Вот взял Марлона, и сразу видно что выпадает человек из игры. В то время как в Сассуоло он был одним из лидеров. Думаю что и Дзерби уже заметил разницу в класе футболистов Шахты и Сассуоло.
    Марлон по играм за шд - просто дно донное
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    New Zealander
      New Zealander, 04.08.2021 00:10
    +5
    Де Дзерби очень хвалит футболистов Шахтёра после каждого матча. А помню даже в какойто момент сказал: "все чересчур хорошо чтобы быть правдой". Наверное пришёл и увидел что класс футболистов Сассуоло и Шахты это небо и земля. Вот взял Марлона, и сразу видно что выпадает человек из игры. В то время как в Сассуоло он был одним из лидеров. Думаю что и Дзерби уже заметил разницу в класе футболистов Шахты и Сассуоло.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 03.08.2021 23:53
    +3
    Да-да Генк на краю пропасти и ему надо помочь сделать широкий шаг вперёд!
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    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 23:49
    +6
    Главное не сбавлять обороты, Шахтёр заслуживает прохода дальше!
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