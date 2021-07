Конец эпохи. Интер представил нового титульного спонсора

«Интер» официально презентовал своего нового титульного спонсора – американскую блокчейн-платформу Socios.com.

Детали контракта не разглашаются, но, по информации СМИ, «Интер» будет получать от нового титульного спонсора 20 миллионов евро в год. Еще 10 миллионов клубу будет приносить компания «Lenovo», чей логотип будет располагаться на нижней части футболки на спине, под игровым номером.

Отметим, что предыдущим титульным спонсором «Интера» был производитель автомобильных шин «Pirelli». С ним «нерадзурри» сотрудничали с 1995 года.

Ранее «Интер» представил домашнюю форму на новый сезон.

