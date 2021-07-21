Конец эпохи. Интер представил нового титульного спонсора

У чемпионов Италии на футболках будет логотип другой компании

  • 21.07.2021 19:29
  • 511 просмотров
  • 0 комментариев
Конец эпохи. Интер представил нового титульного спонсора
© twitter.com/Inter

«Интер» официально презентовал своего нового титульного спонсора – американскую блокчейн-платформу Socios.com.

Детали контракта не разглашаются, но, по информации СМИ, «Интер» будет получать от нового титульного спонсора 20 миллионов евро в год. Еще 10 миллионов клубу будет приносить компания «Lenovo», чей логотип будет располагаться на нижней части футболки на спине, под игровым номером.

Отметим, что предыдущим титульным спонсором «Интера» был производитель автомобильных шин «Pirelli». С ним «нерадзурри» сотрудничали с 1995 года.

Ранее «Интер» представил домашнюю форму на новый сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Интер

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности