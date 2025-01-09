ВИДЕО. Почему не засчитали гол Соланке Ливерпулю. Что обнаружил VAR?
В первом матче Кубка лиги «Тоттенхэм» переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0
Вечером 8 января состоялся первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Хозяева поля выиграли первый поединок со счетом 1:0, ответная игра пройдет 6 февраля в Ливерпуле.
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На 76-й минуте форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке отправил мяч в ворота «Ливерпуля».
Однако после просмотра момента с помощью VAR судьи приняли решение отменить гол из-за офсайда.
ВИДЕО. Почему не засчитали гол Соланке Ливерпулю. Что обнаружил VAR?
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