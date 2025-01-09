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Англия
09 января 2025, 01:23 | Обновлено 09 января 2025, 01:32
139
0

ВИДЕО. Почему не засчитали гол Соланке Ливерпулю. Что обнаружил VAR?

В первом матче Кубка лиги «Тоттенхэм» переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0

09 января 2025, 01:23 | Обновлено 09 января 2025, 01:32
139
0
ВИДЕО. Почему не засчитали гол Соланке Ливерпулю. Что обнаружил VAR?
Sky Sports

Вечером 8 января состоялся первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Хозяева поля выиграли первый поединок со счетом 1:0, ответная игра пройдет 6 февраля в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке отправил мяч в ворота «Ливерпуля».

Однако после просмотра момента с помощью VAR судьи приняли решение отменить гол из-за офсайда.

ВИДЕО. Почему не засчитали гол Соланке Ливерпулю. Что обнаружил VAR?

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Ливерпуль Тоттенхэм Доминик Соланке Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Тоттенхэм - Ливерпуль VAR офсайд (вне игры) судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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