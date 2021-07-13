ФОТО. Интер показал форму на новый сезон

Миланский «Интер» продемонстрировал новую домашнюю форму, в которой будет выступать в новом сезоне.
Футболки выполнены в традиционных сине-черных цветах и текстурой напоминают змеиную кожу.
Ранее сообщалось, что в середине августа товарищеский матч с «Интером» может провести киевское «Динамо».
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Источник — ФК Интер
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