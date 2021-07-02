Источник: Динамо может сыграть с чемпионом Италии

Киевское «Динамо» может провести товарищеский матч с чемпионом Италии — миланским «Интером». Поединок запланирован на середину августа.

«В середине августа мы можем стать свидетелями знакового товарищеского поединка. Матча между чемпионами Украины и Италии. Предварительная договоренность достигнута, и киевское «Динамо» сможет отправиться в Милан для встречи с «Интером», который к тому времени тоже начнет свою предсезонную подготовку», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В минувшем сезоне «Интер» выиграл чемпионат Италии, набрав 91 очко. У ближайшего преследователя, «Милана», было 79 зачетных пунктов.