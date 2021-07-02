Источник: Динамо может сыграть с чемпионом Италии

Товарищеский матч с «Интером» запланирован на август

  • 02.07.2021 09:50
  • 597 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Динамо может сыграть с чемпионом Италии
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» может провести товарищеский матч с чемпионом Италии — миланским «Интером». Поединок запланирован на середину августа.

«В середине августа мы можем стать свидетелями знакового товарищеского поединка. Матча между чемпионами Украины и Италии. Предварительная договоренность достигнута, и киевское «Динамо» сможет отправиться в Милан для встречи с «Интером», который к тому времени тоже начнет свою предсезонную подготовку», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В минувшем сезоне «Интер» выиграл чемпионат Италии, набрав 91 очко. У ближайшего преследователя, «Милана», было 79 зачетных пунктов.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 09:54
    +2
    Это бімба граната
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 09:54
    +2
    Это бімба граната
    Ссылка
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