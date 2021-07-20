Шахтер Донецк
4 : 0
Оболонь
перерыв

Шахтер – Оболонь – 4:0. LIVE

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  • 20.07.2021 17:56
  • 10661 просмотр
  • 75 комментариев
Шахтер – Оболонь – 4:0. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Оболонь» - 4:0

Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрик, Педриньо – Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.

«Оболонь»: Федоривский – Осман, Мате, Бородай, Майданевич – Матяж, Покотилюк – Мурза, Слободян, Мединский – Черний.

Запасные: Литвиненко, Прокопенко, Лукьянчук, Глошардин, Безуглый, Лобов, Савченко, Щебетун, Скидан, Батальский.

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Шахтер раскатывает позиционную атаку по чужой половине.

41 мин. МОМЕНТ! Прострел с левого фланга от Корниенко в дальней стороне штрафной замыкал в касание Додо, но голкипер парировал!

 39 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Соломона с левого фланга штрафной кое-как был блокирован, но мяч все равно полетел в ворота, откуда его рукой перевел в перекладину Бородай, но Траоре первым сыграл на добивании!

 37 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон всадил мяч в левый угол чужих ворот, получив скидку от Педриньо в полукруг у штрафной!

36 мин. Корниенко подключился в центр штрафной под скидку грудью от Траоре, но защитники не дали пробить.

34 мин. МОМЕНТ! Педриньо получил передачу Соломона в полукруг у штрафной, после чего на исполнение пробил над правой девяткой!

32 мин. Парашют Патрика в правый фланг штрафной был перехвачен.

30 мин. МОМЕНТ! Додо успешно отыграл в стенку с партнером перед чужой штрафной, после чего запустил передачу на ход Траоре, но тот в ближнем бою не смог перебросить голкипера!

30 мин. На удержание мяча продолжает играть Шахтер.

27 мин. Оффсайд у Корниенко при передаче к левому флангу штрафной.

25 мин. МОМЕНТ! Соломон с центрального входа в штрафную закрутил в руки Федоривскому!

22 мин. МОМЕНТ! Педриньо принял на грудь подачу Патрика с левого фланга, после чего через себя пробил в сторону от дальней штанги!

20 мин. Бородай качественно подкатился под Соломона в правом фланге своей штрафной.

 18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон обстучался с Траоре в правом фланге штрафной, после чего подошел к голкиперу, и пробил в ближний на паузе!

16 мин. МОМЕНТ! Патрик сблизился с чужой штрафной, пробил, но Федоривский парировал на угловой.

14 мин. Чорний атаковал Матвиенко в центральном круге, но Николай вовремя отыграл назад на Трубина.

12 мин. Перехвачен пас на Траоре в правый полуфланг штрафной.

10 мин. Оболонь продолжает играть без мяча в ногах.

 8 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон с левого фланга исполнил мягкий черпак над голкипером на дальнюю штангу, который в свои ворота переправил Осман.

5 мин. Додо с острого угла пробил над воротами, получив передачу на правый фланг атаки.

3 мин. Без обострений проходит игра. У Шахтера мяч так никто и не забрал.

1 мин. Шахтер в контроле мяча с первых минут.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Изображение

Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как-никак последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 19:05
    0
    Alex Danchenko, 20.07.2021 15:12
    Почему нет трансляции матча, есть же свой канал на ютубе, бусть бы болельщики посмотрели на игру новачков за дурные деньги, стыдно что ли?
    ага, щаззз, Шахтер бесплатно шото покажет!!!
    суркисное Динамо: все тов. игры были на Ютубе
    и чё так?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:04
    -1
    bulba sumkin, 20.07.2021 19:02
    Вот зайдешь на ветку прогноза Шахтера с Генком, и посмотришь)
    я,если что,болела ДК с 1984г
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 20.07.2021 19:03
    -2
    ну вот,рожики,это вам не просырать никакущему Атлетику,учитесь!
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 19:03
    -2
    Zp0rt, 20.07.2021 19:00
    За шахтёр кто болеть будет? Кучка недобитый чеченами беженцев-ордловчан?
    Че там с пруфами что Шахтер погнали с Харькова и Львова) Жду! Или ты балабол?)
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:03
    -2
    Zp0rt, 20.07.2021 19:00
    За шахтёр кто болеть будет? Кучка недобитый чеченами беженцев-ордловчан?
    все адекватные болелы Украины,в пределах еврокубков
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 19:02
    -3
    Павел СН, 20.07.2021 19:00
    за своих в еврокубках это за укр. клубы!- ВСЕ!!!
    Вот зайдешь на ветку прогноза Шахтера с Генком, и посмотришь)
    Ссылка
    Magistr
    online
      Magistr, 20.07.2021 19:02
    -2
    Zp0rt, 20.07.2021 19:00
    За шахтёр кто болеть будет? Кучка недобитый чеченами беженцев-ордловчан?
    У нас в Херсоне почти все за Шахтер
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 19:02
    +1
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:00
    2-0 на нск селу вы немоотивированому поппалли ,как норм
    Это село в еврокубках играло. А где играл Агробизнес и ФК Львов, или Ингулец, с которым вы вообще зассали на поле выходить и получили три очка от карманной федерации?
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 19:01
    -2
    Zp0rt, 20.07.2021 18:56
    А свое возвращать будете, иди вы только ртами побеждаете, донецкие?)
    Твою рот уже так разорван Zp0rtА
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:00
    -1
    bulba sumkin, 20.07.2021 18:57
    Ахах) Та не, каждый будет болеть за своих) А в случае с динамо, так еще и против них)
    за своих в еврокубках это за укр. клубы!- ВСЕ!!!
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 19:00
    -2
    bulba sumkin, 20.07.2021 18:57
    Ахах) Та не, каждый будет болеть за своих) А в случае с динамо, так еще и против них)
    За шахтёр кто болеть будет? Кучка недобитый чеченами беженцев-ордловчан?
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:00
    -1
    Павел СН, 20.07.2021 18:58
    затоесть те,кто вас"делаетАГОБИЗНЕС вам в промощь!
    2-0 на нск селу вы немоотивированому поппалли ,как норм
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 18:59
    -2
    Zp0rt, 20.07.2021 18:38
    Где попало негры играют, нарушая регламент. Со Львова донецких попёрли, с Харькова попёрли. Куда дальше побежите? Беженцы ордловские
    Так че морозишься, где пруфы что Шахтер поперли с Харькова и Львова?) Или ты уже не считаешь свою зашквары?)
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 18:59
    -1
    Zp0rt, 20.07.2021 18:53
    Гроза первой лиги будет. Главное на Агробизнес не нарваться
    Тебе напомнить 2-0 на нск как вы глотали у села ,а шпротина
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:59
    -2
    Почему шахтер не переименовывают в Киевский?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 18:58
    0
    Face Control, 20.07.2021 18:56
    В Украине нет ни одной команды, кто играет с Шахтёром первым номером.
    затоесть те,кто вас"делаетАГОБИЗНЕС вам в промощь!
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 18:57
    -1
    Павел СН, 20.07.2021 18:55
    хорош "собачиться",скоро еврокубки, давайте все вместе поболеем за укр.футбол!!!!!!!!!
    Ахах) Та не, каждый будет болеть за своих) А в случае с динамо, так еще и против них)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 18:56
    -2
    Vytas Meskauskas, 20.07.2021 18:44
    Посмотреть на футбол то как то даже польские команды играют в современный футбол, прессингуют Шахтер , стараются играть на встречных курсах. У нас же команды против Шахтера можно не смотреть, отходят назад и на вынос как получится. Не ужели более агрессивно тактические не хотят играть тренера играть.
    В Украине нет ни одной команды, кто играет с Шахтёром первым номером.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:56
    -2
    Face Control, 20.07.2021 18:53
    Скоро и базу заберём.
    А свое возвращать будете, иди вы только ртами побеждаете, донецкие?)
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 18:55
    0
    Zp0rt, 20.07.2021 18:52
    Бесишься беженец?) Или ты тоже не ордловский? Все донецкие растворились. Потому что Донецк = сепаратизм и позор
    Что мне бесится?это тебя пса наверное не кормит хозяин,вот ты и бесишься
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.07.2021 09:03
    +7
    а следующие будут спарринг с ФК Троещина или ФК Воскресенка??!!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 20.07.2021 18:48
    +5
    Ув. модерация сайта.
    А можете забанить Zp0rt, как политического спамера. Ну тошнит от его тупизны
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:15
    +5
    Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 18:13
    1-0,это вам не динама киевлаз :
    Оболонь - это грозный соперник. Ни то, что финалист кубка Испании
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 20.07.2021 18:19
    +4
    Magistr, 20.07.2021 17:53
    Наш стадион красавец
    Ваш бурьяном заростает
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.07.2021 09:06
    +4
    Face Control, 19.07.2021 22:47
    Только Шахтёр — только победа!
    ага, разве что в Первой лиге Пабеда Оболонь форевер!
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:21
    +3
    Igor-fanDK, 20.07.2021 18:19
    Ваш бурьяном заростает
    На бамбас арене чечены зарывают неугодных им донбасосов
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:20
    +3
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:18
    И оба алкаши - судя по фото
    Форевка, вспомни свою рожу опухшую напротив ковра совкового. Почему ты убрал эту аватарку? Кстати, как живётся в Макеевке оккупированной? Хорошо вас чечены кормят? Не обижают?
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 18:12
    +3
    Ну всьо, дрожи Оболонь, Педриньо в составе.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 18:51
    +2
    Любо дорого смотреть за командой!
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 18:45
    +2
    Magistr, 20.07.2021 18:40
    А ты. чучело, попробуй погнать
    Оно не погонит) он говорил что я донецкий, а я предложил ему проверить документы мои, и он предложил приехать) Сам предложил) Я написал адрес и оно слилось, прикинь)) Оно на столько трусливое что не выезжает из своей троещины))
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 20.07.2021 18:44
    +2
    Посмотреть на футбол то как то даже польские команды играют в современный футбол, прессингуют Шахтер , стараются играть на встречных курсах. У нас же команды против Шахтера можно не смотреть, отходят назад и на вынос как получится. Не ужели более агрессивно тактические не хотят играть тренера играть.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 19:02
    +1
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:00
    2-0 на нск селу вы немоотивированому поппалли ,как норм
    Это село в еврокубках играло. А где играл Агробизнес и ФК Львов, или Ингулец, с которым вы вообще зассали на поле выходить и получили три очка от карманной федерации?
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 18:50
    +1
    Zp0rt, 20.07.2021 18:43
    Какая проблема донецких гонять? Чечены вас срачами погнали с домов. Кого-то замочили, кто-то убежал. Потом по Украине вас восьмой год гоняют. Донецкие - это самые беспомощные людишки. Ещё и лентяи, которые привыкли не работать. Живёте на пособия беженцев.
    Ты давно не цепи сидело животное?
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 18:44
    +1
    Zp0rt, 20.07.2021 18:43
    Какая проблема донецких гонять? Чечены вас срачами погнали с домов. Кого-то замочили, кто-то убежал. Потом по Украине вас восьмой год гоняют. Донецкие - это самые беспомощные людишки. Ещё и лентяи, которые привыкли не работать. Живёте на пособия беженцев.
    Сколько тебе платят беженец ты троещинский ???
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 18:22
    +1
    Zp0rt, 20.07.2021 18:20
    Форевка, вспомни свою рожу опухшую напротив ковра совкового. Почему ты убрал эту аватарку? Кстати, как живётся в Макеевке оккупированной? Хорошо вас чечены кормят? Не обижают?
    Постоянно кормят, он их кормушку ото рта не отрывает, чявкает.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 20.07.2021 18:11
    +1
    Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 17:55
    Какой красивый наш стадион ,автобусу Киевлаз надо на своём играть ,а не топтать наш газон
    Ваш - это чей?:беженцев днонецких,которых чечены недобили? ордловчане очень смешные
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 20.07.2021 18:05
    +1
    На каком то канале есть традиция?
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 19.07.2021 22:50
    +1
    Face Control, 19.07.2021 22:47
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.07.2021 19:05
    0
    Alex Danchenko, 20.07.2021 15:12
    Почему нет трансляции матча, есть же свой канал на ютубе, бусть бы болельщики посмотрели на игру новачков за дурные деньги, стыдно что ли?
    ага, щаззз, Шахтер бесплатно шото покажет!!!
    суркисное Динамо: все тов. игры были на Ютубе
    и чё так?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 18:58
    0
    Face Control, 20.07.2021 18:56
    В Украине нет ни одной команды, кто играет с Шахтёром первым номером.
    затоесть те,кто вас"делаетАГОБИЗНЕС вам в промощь!
    Ссылка
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