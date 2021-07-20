Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Оболонь» - 4:0
Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39
«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрик, Педриньо – Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
«Оболонь»: Федоривский – Осман, Мате, Бородай, Майданевич – Матяж, Покотилюк – Мурза, Слободян, Мединский – Черний.
Запасные: Литвиненко, Прокопенко, Лукьянчук, Глошардин, Безуглый, Лобов, Савченко, Щебетун, Скидан, Батальский.
Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
44 мин. Шахтер раскатывает позиционную атаку по чужой половине.
41 мин. МОМЕНТ! Прострел с левого фланга от Корниенко в дальней стороне штрафной замыкал в касание Додо, но голкипер парировал!
39 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Соломона с левого фланга штрафной кое-как был блокирован, но мяч все равно полетел в ворота, откуда его рукой перевел в перекладину Бородай, но Траоре первым сыграл на добивании!
37 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон всадил мяч в левый угол чужих ворот, получив скидку от Педриньо в полукруг у штрафной!
36 мин. Корниенко подключился в центр штрафной под скидку грудью от Траоре, но защитники не дали пробить.
34 мин. МОМЕНТ! Педриньо получил передачу Соломона в полукруг у штрафной, после чего на исполнение пробил над правой девяткой!
32 мин. Парашют Патрика в правый фланг штрафной был перехвачен.
30 мин. МОМЕНТ! Додо успешно отыграл в стенку с партнером перед чужой штрафной, после чего запустил передачу на ход Траоре, но тот в ближнем бою не смог перебросить голкипера!
30 мин. На удержание мяча продолжает играть Шахтер.
27 мин. Оффсайд у Корниенко при передаче к левому флангу штрафной.
25 мин. МОМЕНТ! Соломон с центрального входа в штрафную закрутил в руки Федоривскому!
22 мин. МОМЕНТ! Педриньо принял на грудь подачу Патрика с левого фланга, после чего через себя пробил в сторону от дальней штанги!
20 мин. Бородай качественно подкатился под Соломона в правом фланге своей штрафной.
18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон обстучался с Траоре в правом фланге штрафной, после чего подошел к голкиперу, и пробил в ближний на паузе!
16 мин. МОМЕНТ! Патрик сблизился с чужой штрафной, пробил, но Федоривский парировал на угловой.
14 мин. Чорний атаковал Матвиенко в центральном круге, но Николай вовремя отыграл назад на Трубина.
12 мин. Перехвачен пас на Траоре в правый полуфланг штрафной.
10 мин. Оболонь продолжает играть без мяча в ногах.
8 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон с левого фланга исполнил мягкий черпак над голкипером на дальнюю штангу, который в свои ворота переправил Осман.
5 мин. Додо с острого угла пробил над воротами, получив передачу на правый фланг атаки.
3 мин. Без обострений проходит игра. У Шахтера мяч так никто и не забрал.
1 мин. Шахтер в контроле мяча с первых минут.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.
Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как-никак последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».
Источник — Sport.ua
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суркисное Динамо: все тов. игры были на Ютубе
и чё так?
А можете забанить Zp0rt, как политического спамера. Ну тошнит от его тупизны
суркисное Динамо: все тов. игры были на Ютубе
и чё так?
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