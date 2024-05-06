СУДАКОВ: «Главное – быстро забивать. А с Динамо будет самая адская игра» 

Полузащитник «Шахтера» и автор первого забитого мяча Георгий Судаков поделился эмоциями после матча с «Черноморцем» и ожиданиями от поединка с «Динамо»

– Георгий, поздравляем с победой! Майский цикл матчей с «Черноморцем» завершен. Расскажи, каким получился второй поединок с одесситами?

– Как уже заметил, нам, наверное, главное – быстро забивать, тогда игра меняется, ведь соперник раскрывается. Когда забиваем второй мяч, то можем играть по счету и становится легче, потому что появляются свободные зоны. Тогда мы контролируем темп и вообще саму игру. Так получилось в первой и второй встрече, когда забили два быстрых мяча и стало гораздо легче играть.

– Ты открыл счет во встрече. Вспомним этот эпизод.

– Команда прессинговала, и Дмитрий Крыськив отобрал мяч и отдал на меня, а я сместился и пробил.

– Можно считать, что у команды осталось два финала, несмотря на то, что матчей будет больше?

– Понимаем, что следующий поединок очень важен и, наверное, считается финалом, но не хочется забегать вперед. Понимаем, что такое поединок между «Шахтером» и «Динамо», и на 100% будем сконцентрированы накануне матча

– Есть ли переживания накануне игры с «Динамо»?

– Трепета нет, ведь за этот матч дают столько же баллов, как в игре с «Черноморцем», и понимаем, что это особый поединок.

– Лично ты следишь за матчами «Динамо»?

– Не буду врать: да!

– Что можешь сказать об игре «Динамо» и какие ожидания имеешь от встречи?

– Это будет самая адская игра за последние два-три года, потому что понимаем, что «Динамо» сейчас находится в невероятной форме и не теряет баллов. У нас также есть 14 побед подряд, и обе команды полностью готовы к поединку, поэтому думаю, что этот матч будет как финал.

– Ты после игры осуществил мечту маленького болельщика, который в предыдущей встрече держал плакат с определенной надписью. Расскажи, что ощущаешь в такие моменты?

– Конечно, это очень приятно, что смог подарить такие эмоции мальчику. В предыдущей игре его не заметил, но после матча мне скинули видео, поэтому после этого вместе с клубом подготовили сюрприз для него.