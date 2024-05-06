Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУДАКОВ: «Главное – быстро забивать. А с Динамо будет самая адская игра» 
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 01:23 |
128
0

СУДАКОВ: «Главное – быстро забивать. А с Динамо будет самая адская игра» 

Хавбек «Шахтера» стал автором первого забитого мяча в ворота «Чорноморца»

06 мая 2024, 01:23 |
128
0
СУДАКОВ: «Главное – быстро забивать. А с Динамо будет самая адская игра» 
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и автор первого забитого мяча Георгий Судаков поделился эмоциями после матча с «Черноморцем» и ожиданиями от поединка с «Динамо»

– Георгий, поздравляем с победой! Майский цикл матчей с «Черноморцем» завершен. Расскажи, каким получился второй поединок с одесситами?

– Как уже заметил, нам, наверное, главное – быстро забивать, тогда игра меняется, ведь соперник раскрывается. Когда забиваем второй мяч, то можем играть по счету и становится легче, потому что появляются свободные зоны. Тогда мы контролируем темп и вообще саму игру. Так получилось в первой и второй встрече, когда забили два быстрых мяча и стало гораздо легче играть.

– Ты открыл счет во встрече. Вспомним этот эпизод.

– Команда прессинговала, и Дмитрий Крыськив отобрал мяч и отдал на меня, а я сместился и пробил.

– Можно считать, что у команды осталось два финала, несмотря на то, что матчей будет больше?

– Понимаем, что следующий поединок очень важен и, наверное, считается финалом, но не хочется забегать вперед. Понимаем, что такое поединок между «Шахтером» и «Динамо», и на 100% будем сконцентрированы накануне матча

– Есть ли переживания накануне игры с «Динамо»?

– Трепета нет, ведь за этот матч дают столько же баллов, как в игре с «Черноморцем», и понимаем, что это особый поединок.

– Лично ты следишь за матчами «Динамо»?

– Не буду врать: да!

– Что можешь сказать об игре «Динамо» и какие ожидания имеешь от встречи?

– Это будет самая адская игра за последние два-три года, потому что понимаем, что «Динамо» сейчас находится в невероятной форме и не теряет баллов. У нас также есть 14 побед подряд, и обе команды полностью готовы к поединку, поэтому думаю, что этот матч будет как финал.

– Ты после игры осуществил мечту маленького болельщика, который в предыдущей встрече держал плакат с определенной надписью. Расскажи, что ощущаешь в такие моменты?

– Конечно, это очень приятно, что смог подарить такие эмоции мальчику. В предыдущей игре его не заметил, но после матча мне скинули видео, поэтому после этого вместе с клубом подготовили сюрприз для него.

По теме:
БУЯЛЬСКИЙ: «Пока Волошин думал и замахивался, я уже пробил и забил»
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГРИГОРЧУК: «Мы намного слабее Шахтера, у них мощный уровень»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец Георгий Судаков Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Теннис | 05 мая 2024, 16:51 2
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Одна из самых известных теннисных пар рассталась

Стефанос Циципас и Паула Бадоса больше не вместе

Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Хоккей | 05 мая 2024, 08:55 4
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ

Венгрия и Словения повысились в классе по итогам выступлений в Дивизионе 1A

Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе
Футбол | 05.05.2024, 18:06
Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе
Челси разбил Вест Хэм в лондонском дерби. Мудрик вышел в стартовом составе
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Футбол | 05.05.2024, 08:40
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»
Футбол | 06.05.2024, 00:23
ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»
ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
04.05.2024, 16:38 3
Футбол
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
04.05.2024, 23:55 1
Теннис
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем