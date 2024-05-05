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  4. Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Испания
05 мая 2024, 08:40 | Обновлено 05 мая 2024, 08:56
2692
0

Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас

Главный тренер «Барселоны» объяснил, почему его команда проиграла

05 мая 2024, 08:40 | Обновлено 05 мая 2024, 08:56
2692
0
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаві

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинские футболист «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.

Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.

После завершения встречи главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопросы журналистов:

- Как вы объясняете то, что произошло сегодня?
- К сожалению, мы потеряли контроль над матчем из-за явных ошибок, которые нельзя допускать на таком уровне. Мы много говорили об этом типе ошибок, но они все еще происходят. Мы контролировали игру; мы держали «Жирону» на их поле в течение часа и отдали инициативу в последние полчаса. Это итог сезона. Такими были оба матча с «Реалом», оба с «Жироной». Нужно много изменений, чтобы быть конкурентными.

- Остались ли у вас еще ресурсы, чтобы команда вышла из этой психологической ямы?
- Мы опускаем руки при любой негативной ситуации. Это индивидуальные ошибки. Мы дали им 100% доверия. Я думаю, это также недостаточность зрелости, возможно, из-за молодых игроков, которые у нас есть. Но я думаю, мы преодолеем это, и в следующем сезоне мы будем более конкурентными. Надо продолжать. Мы провели 65 блестящих минут. Мы продолжим борьбу. В следующем сезоне нужно будет исправить некоторые вещи.

- Волнует ли вас возможность не финишировать на втором месте?
- Мы будем бороться. Мы не контролируем ситуацию, но мы продолжим стараться. Это спорт.

- Взглянув на лицо президента в конце матча, понимаете, почему может возобновиться дискуссия относительно вашего будущего?
- Таких разговоров не будет.

- Можно ли с этим справиться?
- Конечно, это вопрос лучшей конкуренции. Также это вопрос доверия к команде. Я думаю, это итог. Мы сыграли блестящий тайм... но результат не подтверждает нашу правоту, я расстроен, разочарован. Мы почувствовали обе стороны медали. Отсутствие эффективности убивает нас... Мы очень легко доходим до штрафной, а потом не принимаем правильных решений. А еще есть случайные ошибки, которые не соответствуют этому уровню. Нам трудно убивать. Я разочарован еще больше, чем в первом бою.

- Справедливо ли «Реал» стал чемпионом?
- Нужно поздравить их. Они набрали больше всех очков. И надо поздравить «Жирону», она сыграла очень хорошо. Я поздравляю «Жирону».

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Ла Лига Лига чемпионов Жирона - Барселона Хави
Владимир Клепач Источник: AS
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