Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
В возрасте 85 лет ушел из жизни Сесар Луис Менотти
В возрасте 85 лет ушел из жизни Сесар Луис Менотти – известный в прошлом аргентинский тренер.
Менотти прославился тем, что стал первым тренером, который привел сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира. Несмотря на не самый сильный состав, Менотти вместе с «альбиселесте» выиграл Мундиаль в 1978 году. После успеха на международном уровне Сесар Луис возглавил каталонскую «Барселону», за которую тогда выступал Диего Марадона.
Из европейских футбольных грандов Менотти успел также и поработать с мадридским «Атлетико».
Причины смерти аргентинца пока неизвестны.
Ранее скончался бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina.— AFA (@afa) May 5, 2024
¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l
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