Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ

В возрасте 85 лет ушел из жизни Сесар Луис Менотти – известный в прошлом аргентинский тренер.

Менотти прославился тем, что стал первым тренером, который привел сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира. Несмотря на не самый сильный состав, Менотти вместе с «альбиселесте» выиграл Мундиаль в 1978 году. После успеха на международном уровне Сесар Луис возглавил каталонскую «Барселону», за которую тогда выступал Диего Марадона.

Из европейских футбольных грандов Менотти успел также и поработать с мадридским «Атлетико».

Причины смерти аргентинца пока неизвестны.

Ранее скончался бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко.