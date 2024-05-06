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Аргентина
06 мая 2024, 00:11 | Обновлено 06 мая 2024, 00:32
812
0

Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ

В возрасте 85 лет ушел из жизни Сесар Луис Менотти

06 мая 2024, 00:11 | Обновлено 06 мая 2024, 00:32
812
0
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
Сесар Луис Менотти

В возрасте 85 лет ушел из жизни Сесар Луис Менотти – известный в прошлом аргентинский тренер.

Менотти прославился тем, что стал первым тренером, который привел сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира. Несмотря на не самый сильный состав, Менотти вместе с «альбиселесте» выиграл Мундиаль в 1978 году. После успеха на международном уровне Сесар Луис возглавил каталонскую «Барселону», за которую тогда выступал Диего Марадона.

Из европейских футбольных грандов Менотти успел также и поработать с мадридским «Атлетико».

Причины смерти аргентинца пока неизвестны.

Ранее скончался бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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