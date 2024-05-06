Чемпионат Бельгии. Ничья в матче Юнион – Андерлехт сделала Брюгге лидером
Брюгге вышел на первое место в турнирной таблице
В эти выходные в чемпионате Бельгии состоялось несколько матчей.
«Брюгге» на выезде дожал «Антверпен». Эта победа позволила команде выйти на первое место, поскольку в матче «Юнион» – Андерлехт» была зафиксированная ничья.
«Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк» одержали домашние победы.
Чемпионат Бельгии.
Антверпен – Брюгге – 1:2
Голы: Баликвиша (67, пенальти) – Алдервейдельд (48, автогол), Сков Ольсен (63)
Ауд-Хеверле Левен – Стандард – 3:1
Голы: Мазиз (46), Нсинги (74), Торстейнссон (90+3) – Йебоа (43)
Кортрейк – Эйпен – 1:0
Гол: Силва (45+10)
Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0
Серкль Брюгге – Генк – 4:1
Голы: Ламершаль (12), Эфекеле (24), Сомерс (45+6), Денки (61) – Аит эль Хадж (9)
Мехелен – Гент – 2:4
Голы: Хайреманс (18), Слимани (31) – Фернандес-Пардо (24), Митрович (41), Тиссаудали (45+3), Хюльсаггер (85)
РВД Моленбек – Шарлеруа – 1:3
Голы: Гуйе (64) – Дари (7), Драгснес (35), Гуягон (39)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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