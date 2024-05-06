Чемпионат Бельгии. Ничья в матче Юнион – Андерлехт сделала Брюгге лидером

В эти выходные в чемпионате Бельгии состоялось несколько матчей.

«Брюгге» на выезде дожал «Антверпен». Эта победа позволила команде выйти на первое место, поскольку в матче «Юнион» – Андерлехт» была зафиксированная ничья.

«Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк» одержали домашние победы.

Чемпионат Бельгии.

Антверпен – Брюгге – 1:2

Голы: Баликвиша (67, пенальти) – Алдервейдельд (48, автогол), Сков Ольсен (63)

Ауд-Хеверле Левен – Стандард – 3:1

Голы: Мазиз (46), Нсинги (74), Торстейнссон (90+3) – Йебоа (43)

Кортрейк – Эйпен – 1:0

Гол: Силва (45+10)

Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0

Серкль Брюгге – Генк – 4:1

Голы: Ламершаль (12), Эфекеле (24), Сомерс (45+6), Денки (61) – Аит эль Хадж (9)

Мехелен – Гент – 2:4

Голы: Хайреманс (18), Слимани (31) – Фернандес-Пардо (24), Митрович (41), Тиссаудали (45+3), Хюльсаггер (85)

РВД Моленбек – Шарлеруа – 1:3

Голы: Гуйе (64) – Дари (7), Драгснес (35), Гуягон (39)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



