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Чемпионат Бельгии
Антверпен
05.05.2024 14:30 – FT 1 : 2
Брюгге
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Бельгия
06 мая 2024, 02:32 | Обновлено 06 мая 2024, 02:36
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Чемпионат Бельгии. Ничья в матче Юнион – Андерлехт сделала Брюгге лидером

Брюгге вышел на первое место в турнирной таблице

06 мая 2024, 02:32 | Обновлено 06 мая 2024, 02:36
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Чемпионат Бельгии. Ничья в матче Юнион – Андерлехт сделала Брюгге лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти выходные в чемпионате Бельгии состоялось несколько матчей.

«Брюгге» на выезде дожал «Антверпен». Эта победа позволила команде выйти на первое место, поскольку в матче «Юнион» – Андерлехт» была зафиксированная ничья.

«Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк» одержали домашние победы.

Чемпионат Бельгии.

Антверпен – Брюгге – 1:2

Голы: Баликвиша (67, пенальти) – Алдервейдельд (48, автогол), Сков Ольсен (63)

Ауд-Хеверле Левен – Стандард – 3:1

Голы: Мазиз (46), Нсинги (74), Торстейнссон (90+3) – Йебоа (43)

Кортрейк – Эйпен – 1:0

Гол: Силва (45+10)

Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0

Серкль Брюгге – Генк – 4:1

Голы: Ламершаль (12), Эфекеле (24), Сомерс (45+6), Денки (61) – Аит эль Хадж (9)

Мехелен – Гент – 2:4

Голы: Хайреманс (18), Слимани (31) – Фернандес-Пардо (24), Митрович (41), Тиссаудали (45+3), Хюльсаггер (85)

РВД Моленбек – Шарлеруа – 1:3

Голы: Гуйе (64) – Дари (7), Драгснес (35), Гуягон (39)

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Андерлехт Юнион Сен-Жилуаз Брюгге Антверпен Ауд-Хеверле Левен Стандард Кортрейк Серкль Брюгге Генк Мехелен Гент РВД Моленбек Шарлеруа
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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