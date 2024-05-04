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  4. У Вестерло – боевая ничья. Сидорчук сыграл весь матч и получил горчичник
Бельгия
04 мая 2024, 00:50 | Обновлено 04 мая 2024, 01:01
57
0

У Вестерло – боевая ничья. Сидорчук сыграл весь матч и получил горчичник

Состоялся очередной матч во второй шестерке чемпионата Бельгии

04 мая 2024, 00:50 | Обновлено 04 мая 2024, 01:01
57
0
У Вестерло – боевая ничья. Сидорчук сыграл весь матч и получил горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Вечером 3 мая прошел матч второго раунда чемпионата Бельгии в пульке за 7–12 места.

Вестерло дома в результативном матче сыграл вничью с Сент-Трюйденом (2:2).

Украинский хавбек хозяев поля Сергей Сидорчук провел весь матч, получив желтую карточку на 68-й минуте. Его игра была оценена отметкой 7.0..

В борьбе за выход в плей-офф за путевку Лигу конференций лидирует Гент, набравший 39 очков.

Турнирное положение: Гент (39), Мехелен (33), Сент-Трюйден (29), Левен (23), Стандард (22), Вестерло (18).

Чемпионат Бельгии. За 7–12 места

Второй раунд. 7-й тур, 3 мая

Вестерло – Сент-Трюйден 2:2

Голы: Бос, 32, Стассин, 47 – Ито, 8, Бертаччини, 69

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук Сент-Трюйден
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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