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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 03:40 | Обновлено 06 мая 2024, 04:10
27
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко»

Главный тренер «пивоваров» рассказал о победе над ЛНЗ

06 мая 2024, 03:40 | Обновлено 06 мая 2024, 04:10
27
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

В поединке 27-го тура УПЛ «Оболонь» победили ЛНЗ со счетом 1:0.

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ему запомнился матч:

– Учитывая наше шаткое турнирное положение, ценное каждое очко, а вчера мы обогатились сразу тремя. Приятно. Также не может не радовать, что уже во втором противостоянии подряд не пропускаем.

– И это несмотря на то, что вчера не играл Назарий Федоровский, сохранивший свои ворота нетронутыми в предыдущем поединке с «Зарей».

– В день матча с ЛНЗ Назарий почувствовал дискомфорт в бедре, чтобы не рисковать здоровьем решили дать ему отдохнуть. Тем более, что у нас три равноценных вратаря, и есть из кого выбирать.

– Артему Кичаку, который вчера защищал пост №1, только в дебюте пришлось демонстрировать свое мастерство.

– Мои подопечные почему-то медленно входили в игру, а черкащане умеют очень быстро выбегать в контратаку. И гости чуть не наказали нас за пассивность в дебюте, хорошо, что Кичак был на высоте.

– Благодаря чему удалось навести порядок у своих владений?

– Были незначительные тактические перестроения, но главное, что стали больше дорожить мячом и не позволяли черкащанам оказываться на оперативном пространстве. Неудивительно, что после перерыва гости вынуждены были взять на вооружение длинные верховые передачи, но это каких-то дивидендов им не принесло, потому что наши стопперы надежно действовали на «втором этаже».

– Конечно, то, что «Оболонь» стабилизировала игру в обороне – радует, но «пивовары» снова были не безгрешны при завершении атак.

– Вы правы, опять наступили на те же грабли. Реализуй при счете 1:0 Ростислав Тарануха и Игорь Краснопир свои голевые моменты, обошлось бы без нервного напряжения. Но, похоже, мы не можем, чтобы не создавать проблем. Имеем то, что имеем.

– Проведенными заменами в середине второго тайма остались довольны?

– Да, «свежие» игроки добавили динамики, хорошо выполнив наставления.

– Победа над ЛНЗ позволила «Оболони» укрепить свое положение и удалиться от зоны прямого вылета.

– Конечно, очень довольны, что прервали ничейную серию, но до зоны комфортности еще далеко. Поэтому и дальше - полная концентрация и максимальный настрой.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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