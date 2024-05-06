Защитник Металлиста 1925: «Мой гол дал толчок для команды»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Никита Безуглый прокомметнировал победу над «Ворсклой» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ. Он отметил, что его гол зарядил эмоциями игроков.

– Во-первых для нас важен результат. Качество и то, как мы играли в этой игре отходили на второй план, потому что наши конкуренты завоевали очки, другие играют между собой, поэтому против «Ворсклы» для нас на первом месте был результат.

– Мотивировал ли команду твой первый гол? Можешь его описать?

– Я думаю, да, он дал небольшой толчок для команды, чтобы дальше играть. Но мы быстро пропустили, поэтому дальше пришлось снова набирать походку, чтобы одержать победу у нашего соперника.

– Были слышны эмоции из раздевалки, кричали «Скрипник on fire»?

– Да, немного было, потому что долгожданная победа. Но этого мало, будем дальше играть и побеждать.

«Металлист 1925» благодаря победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У команды 22 балла. От спасительного 12-го место коллектив Скрипника отстает на 5 очков.