Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и Аякс разгромили соперников
Амстердамский клуб закрепился в зоне Лиги Европы
Cостоялись матчи 32-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. ПСВ уже в статусе чемпиона дома не испытал проблем в игре со «Спартой» (4:2).
«Фейеноорд» и «Аякс» одержали разгромные победы. Клуб из Роттердама дома забил 5 голов «Зволле», столичная команда на выезде забила на один меньше в ворота «Волендама».
АЗ Алкмар минимально обыграл «Твенте» и добавил интриги в борьбе за третье место.
Чемпионат Нидерландов. 32-й тур.
Фортуна – Гоу Эхед Иглс – 0:0
Алмере – Херенвен – 1:1
Голы: Хансен (47) – Шарауи (80)
Хераклес – Валвейк – 0:5
Голы: Мин (7, 67, 82), Гаари (45), Адевойе (80)
Волендам – Аякс – 1:4
Голы: Бенамар (80) – Тейлор (25, 77), Акпом (59), Бробби (70)
Утрехт – Витесс – 1:0
Гол: Йенсен (48)
АЗ – Твенте – 2:1
Голы: Ван Боммель (46), Павлидис (66) – Стейн (5)
ПСВ – Спарта – 4:2
Голы: Бакари (19, автогол), Бакайоко (26), Боскальи (67), Тезе (78) – Метиньо (8), Боскальи (29, автогол)
Фейеноорд – Зволле – 5:0
Голы: Уэда (33), Иванушеч (41), Хименес (67 пенальти, 82), Гертрюйда (80)
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