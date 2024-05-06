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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
05.05.2024 17:45 – FT 2 : 1
Твенте
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Нидерланды
06 мая 2024, 01:45 | Обновлено 06 мая 2024, 02:25
25
0

Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и Аякс разгромили соперников

Амстердамский клуб закрепился в зоне Лиги Европы

06 мая 2024, 01:45 | Обновлено 06 мая 2024, 02:25
25
0
Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд и Аякс разгромили соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Cостоялись матчи 32-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. ПСВ уже в статусе чемпиона дома не испытал проблем в игре со «Спартой» (4:2).

«Фейеноорд» и «Аякс» одержали разгромные победы. Клуб из Роттердама дома забил 5 голов «Зволле», столичная команда на выезде забила на один меньше в ворота «Волендама».

АЗ Алкмар минимально обыграл «Твенте» и добавил интриги в борьбе за третье место.

Чемпионат Нидерландов. 32-й тур.

Фортуна – Гоу Эхед Иглс – 0:0

Алмере – Херенвен – 1:1

Голы: Хансен (47) – Шарауи (80)

Хераклес – Валвейк – 0:5

Голы: Мин (7, 67, 82), Гаари (45), Адевойе (80)

Волендам – Аякс – 1:4

Голы: Бенамар (80) – Тейлор (25, 77), Акпом (59), Бробби (70)

Утрехт – Витесс – 1:0

Гол: Йенсен (48)

АЗ – Твенте – 2:1

Голы: Ван Боммель (46), Павлидис (66) – Стейн (5)

ПСВ – Спарта – 4:2

Голы: Бакари (19, автогол), Бакайоко (26), Боскальи (67), Тезе (78) – Метиньо (8), Боскальи (29, автогол)

Фейеноорд – Зволле – 5:0

Голы: Уэда (33), Иванушеч (41), Хименес (67 пенальти, 82), Гертрюйда (80)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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