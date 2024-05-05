20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Нападающий «красно-белых» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отличился голом и ассистом.

Артем забил 20-й гол в Ла Лиге и стал первым украинским игроком за последние 20 лет, забившим 20+ голов в топ-5 европейских лигах. В последний раз подобное удалось сделать легендарному украинскому голеадору Андрею Шевченко, который в сезоне 2003/04 забил 24 гола в итальянской Серии А за «Милан». Отметим, что в 2004 году Шевченко выиграл «Золотой мяч».