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  4. 20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Испания
05 мая 2024, 12:15 | Обновлено 05 мая 2024, 12:37
2190
3

20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

Украинец забил 20 голов в Ла Лиге

05 мая 2024, 12:15 | Обновлено 05 мая 2024, 12:37
2190
3
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
ФК Жирона. Андрей Шевченко и Артем Довбик

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Нападающий «красно-белых» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отличился голом и ассистом.

Артем забил 20-й гол в Ла Лиге и стал первым украинским игроком за последние 20 лет, забившим 20+ голов в топ-5 европейских лигах. В последний раз подобное удалось сделать легендарному украинскому голеадору Андрею Шевченко, который в сезоне 2003/04 забил 24 гола в итальянской Серии А за «Милан». Отметим, что в 2004 году Шевченко выиграл «Золотой мяч».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sheva19
И не сравнивайте защиту Серии А с проходным двором Ла Лиги .Тогда в Серии А играли лучшие защитники мира это как член с пальцем сравнивать 
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0
Sheva19
Не сравнивайте Ла Лигу и Серию А тех лет .Довбику надо забить Голов 35 .Тогда Серия А была сильнейшей лигой мира .Даже АПЛ сейчас отдыхает 
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