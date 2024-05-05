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  4. В Англии оценили игру Мудрика в победном матче Челси. За что упрекнули?
Англия
05 мая 2024, 22:16 | Обновлено 05 мая 2024, 23:09
1698
6

В Англии оценили игру Мудрика в победном матче Челси. За что упрекнули?

«Синие» разгромили «Вест Хэм» со счетом 5:0

05 мая 2024, 22:16 | Обновлено 05 мая 2024, 23:09
1698
6
В Англии оценили игру Мудрика в победном матче Челси. За что упрекнули?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

По окончании матча британский портал GOAL оценил выступление украинца в этом поединке.

«Мудрик сегодня был слабым звеном в атаке. Украинец много владел мячом, но мало что делал с ним полезного. Он часто выбирал самый простой вариант, вместо того чтобы пытаться что-то сделать полезное и обострить атаку», – говорится в издании.

Мудрик провел 29 матч за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. У украинца 4 гола и 2 результативные передачи.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм Goal.com
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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Комментарии 6
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DaVinci
Чмоня блін. Стільки шансів дали вже... І команда в останніх матчах грає. Тільки баран буде розказувати про безмежний і нерозкритий талант Мудрика
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+7
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Fitness.sports
Он ещё время просит 
Но три игры со старта 0 результативных действий 
В среднем одно результативное действие за пять игр
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+7
GloryUkraine
Мурзіку на полі заважає бажання проявити себе і через це у нього нічого не виходить.  Він просто не поспіває за своіми ногами. 
Для того, щоби він зміг заграти йому треба досконально виконувати вказівки тренера, якщо, звичайно, Почетіно іх йому дає. Гра в два-три дотики без креативу, 100% акуратність пасів, швидкий перехід з атаки в захист, стати командним гравцем. 
Тільки так він заграє.
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+1
avk2307
Мудрик сам двічи міг забити. Його партнери виводили на воротаря . Він не забив на жаль. А так в цілому якщо глянути, то Мадуеке, Палмер та і Джексон з натяжкою себе значно краще проявляють поки що ніж Михайло. Прийшли наче всі десь разом, хтось навіть і пізніше, але щось не йде у Мишка...
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0
Бондаренко Александр
Уроды,тупые посмотрите оценки за матч,недолугие
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-3
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