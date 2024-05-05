В Англии оценили игру Мудрика в победном матче Челси. За что упрекнули?
«Синие» разгромили «Вест Хэм» со счетом 5:0
В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.
По окончании матча британский портал GOAL оценил выступление украинца в этом поединке.
«Мудрик сегодня был слабым звеном в атаке. Украинец много владел мячом, но мало что делал с ним полезного. Он часто выбирал самый простой вариант, вместо того чтобы пытаться что-то сделать полезное и обострить атаку», – говорится в издании.
Мудрик провел 29 матч за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. У украинца 4 гола и 2 результативные передачи.
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