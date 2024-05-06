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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
05.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
Альмерия
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Испания
06 мая 2024, 01:59 | Обновлено 06 мая 2024, 02:11
15
0

Севилья разгромила Гранаду, Альмерия одержала вторую победу в сезоне

В чемпионате Испании вечером 5 мая завершен 34-й тур

06 мая 2024, 01:59 | Обновлено 06 мая 2024, 02:11
15
0
Севилья разгромила Гранаду, Альмерия одержала вторую победу в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

В чемпионате Испании вечером 5 мая завершен 34-й тур.

Севилья разгромила Гранаду, а Альмерия одержала вторую победу в сезоне.

Ла Лига. 34-й тур, 5 мая

Райо Вальекано Альмерия 0:1

Гол: Лосано, 30

Севилья Гранада 3:0

Голы: Акунья, 11, Эн-Несири, 51, Лукебакио, 80.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 34 27 6 1 74 - 22 87
2 Жирона 34 23 5 6 73 - 42 74
3 Барселона 34 22 7 5 70 - 43 73
4 Атлетико Мадрид 34 21 4 9 63 - 39 67
5 Атлетик Бильбао 34 17 10 7 55 - 33 61
6 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54
7 Бетис 34 13 13 8 43 - 39 52
8 Валенсия 34 13 8 13 37 - 39 47
9 Вильярреал 34 12 9 13 56 - 58 45
10 Хетафе 34 10 13 11 41 - 47 43
11 Алавес 34 11 8 15 32 - 38 41
12 Севилья 34 10 11 13 45 - 46 41
13 Осасуна 34 11 6 17 37 - 51 39
14 Лас Пальмас 34 10 7 17 30 - 43 37
15 Сельта 34 8 10 16 40 - 52 34
16 Райо Вальекано 34 7 13 14 27 - 43 34
17 Мальорка 34 6 14 14 27 - 40 32
18 Кадис 34 4 14 16 23 - 49 26
19 Гранада 34 4 9 21 36 - 64 21
20 Альмерия 34 2 11 21 33 - 67 17
Полная таблица

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Лосано (Альмерия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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