05.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
Испания06 мая 2024, 01:59 | Обновлено 06 мая 2024, 02:11
15
0
Севилья разгромила Гранаду, Альмерия одержала вторую победу в сезоне
В чемпионате Испании вечером 5 мая завершен 34-й тур
06 мая 2024, 01:59 | Обновлено 06 мая 2024, 02:11
15
0
В чемпионате Испании вечером 5 мая завершен 34-й тур.
Севилья разгромила Гранаду, а Альмерия одержала вторую победу в сезоне.
Ла Лига. 34-й тур, 5 мая
Райо Вальекано – Альмерия – 0:1
Гол: Лосано, 30
Севилья – Гранада – 3:0
Голы: Акунья, 11, Эн-Несири, 51, Лукебакио, 80.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|21
|4
|9
|63 - 39
|67
|5
|Атлетик Бильбао
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43 - 39
|52
|8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37 - 39
|47
|9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56 - 58
|45
|10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32 - 38
|41
|12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45 - 46
|41
|13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37 - 51
|39
|14
|Лас Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40 - 52
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27 - 43
|34
|17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27 - 40
|32
|18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36 - 64
|21
|20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33 - 67
|17
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Лосано (Альмерия).
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