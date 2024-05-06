Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Орлы уступили команде «Фамаликау», оба гола были забиты после 70-й минуты
Клуб Спортинг из Лиссабона досрочно, за два тура до конца, стал чемпионом Португалии.
Вечером 5 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором играли «Фамаликау» и «Бенфика».
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил два мяча после 70-й минуты.
Бенфика проиграла (0:2) и потеряла все шансы догнать Спортинг, который празднует чемпионство и получает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
Бенфика точно финиширует на второй позиции и получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, стартуя с 3-го раунда.
Турнирное положение: Спортинг (84), Бенфика (76), Порту (66), Брага (65), Витория Гимараеш (60).
Чемпионат Португалии. 32-й тур, 5 мая
Фамаликау – Бенфика – 2:0
Голы: Пума, 71, Юссуф, 85
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|32
|27
|3
|2
|92 - 29
|84
|2
|Бенфика
|32
|24
|4
|4
|71 - 27
|76
|3
|Порту
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|4
|Брага
|32
|20
|5
|7
|68 - 47
|65
|5
|Витория Гимараеш
|32
|18
|6
|8
|47 - 34
|60
|6
|Морейренсе
|32
|14
|7
|11
|33 - 34
|49
|7
|Арока
|32
|13
|7
|12
|53 - 42
|46
|8
|Фамаликау
|32
|9
|12
|11
|35 - 39
|39
|9
|Фаренсе
|32
|10
|7
|15
|45 - 46
|37
|10
|Риу Аве
|32
|6
|17
|9
|35 - 40
|35
|11
|Каза Пия
|32
|9
|8
|15
|36 - 48
|35
|12
|Эшторил
|32
|9
|6
|17
|48 - 55
|33
|13
|Жил Висенте
|32
|8
|9
|15
|40 - 51
|33
|14
|Боавишта
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15
|Эштрела Амадора
|32
|6
|12
|14
|32 - 49
|30
|16
|Портимоненсе
|32
|7
|7
|18
|34 - 69
|28
|17
|Шавеш
|32
|5
|8
|19
|31 - 68
|23
|18
|Визела
|32
|4
|10
|18
|30 - 64
|22
🏆 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🏆 pic.twitter.com/g34v4Se2fn— Sporting CP English 🏆 (@SportingCP_en) May 5, 2024
События матча
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