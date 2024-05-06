Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде

Клуб Спортинг из Лиссабона досрочно, за два тура до конца, стал чемпионом Португалии.

Вечером 5 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором играли «Фамаликау» и «Бенфика».

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил два мяча после 70-й минуты.

Бенфика проиграла (0:2) и потеряла все шансы догнать Спортинг, который празднует чемпионство и получает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Бенфика точно финиширует на второй позиции и получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, стартуя с 3-го раунда.

Турнирное положение: Спортинг (84), Бенфика (76), Порту (66), Брага (65), Витория Гимараеш (60).

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 5 мая

Фамаликау – Бенфика – 2:0

Голы: Пума, 71, Юссуф, 85

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Спортинг Лиссабон 32 27 3 2 92 - 29 84 2 Бенфика 32 24 4 4 71 - 27 76 3 Порту 32 20 6 6 60 - 26 66 4 Брага 32 20 5 7 68 - 47 65 5 Витория Гимараеш 32 18 6 8 47 - 34 60 6 Морейренсе 32 14 7 11 33 - 34 49 7 Арока 32 13 7 12 53 - 42 46 8 Фамаликау 32 9 12 11 35 - 39 39 9 Фаренсе 32 10 7 15 45 - 46 37 10 Риу Аве 32 6 17 9 35 - 40 35 11 Каза Пия 32 9 8 15 36 - 48 35 12 Эшторил 32 9 6 17 48 - 55 33 13 Жил Висенте 32 8 9 15 40 - 51 33 14 Боавишта 32 7 10 15 36 - 58 31 15 Эштрела Амадора 32 6 12 14 32 - 49 30 16 Портимоненсе 32 7 7 18 34 - 69 28 17 Шавеш 32 5 8 19 31 - 68 23 18 Визела 32 4 10 18 30 - 64 22 Полная таблица