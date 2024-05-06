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  4. Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Чемпионат Португалии
Фамаликау
05.05.2024 22:30 – FT 2 : 0
Бенфика
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Португалия
06 мая 2024, 01:30 | Обновлено 06 мая 2024, 01:57
364
1

Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде

Орлы уступили команде «Фамаликау», оба гола были забиты после 70-й минуты

06 мая 2024, 01:30 | Обновлено 06 мая 2024, 01:57
364
1
Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Клуб Спортинг из Лиссабона досрочно, за два тура до конца, стал чемпионом Португалии.

Вечером 5 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором играли «Фамаликау» и «Бенфика».

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил два мяча после 70-й минуты.

Бенфика проиграла (0:2) и потеряла все шансы догнать Спортинг, который празднует чемпионство и получает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Бенфика точно финиширует на второй позиции и получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, стартуя с 3-го раунда.

Турнирное положение: Спортинг (84), Бенфика (76), Порту (66), Брага (65), Витория Гимараеш (60).

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 5 мая

Фамаликау – Бенфика – 2:0

Голы: Пума, 71, Юссуф, 85

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 32 27 3 2 92 - 29 84
2 Бенфика 32 24 4 4 71 - 27 76
3 Порту 32 20 6 6 60 - 26 66
4 Брага 32 20 5 7 68 - 47 65
5 Витория Гимараеш 32 18 6 8 47 - 34 60
6 Морейренсе 32 14 7 11 33 - 34 49
7 Арока 32 13 7 12 53 - 42 46
8 Фамаликау 32 9 12 11 35 - 39 39
9 Фаренсе 32 10 7 15 45 - 46 37
10 Риу Аве 32 6 17 9 35 - 40 35
11 Каза Пия 32 9 8 15 36 - 48 35
12 Эшторил 32 9 6 17 48 - 55 33
13 Жил Висенте 32 8 9 15 40 - 51 33
14 Боавишта 32 7 10 15 36 - 58 31
15 Эштрела Амадора 32 6 12 14 32 - 49 30
16 Портимоненсе 32 7 7 18 34 - 69 28
17 Шавеш 32 5 8 19 31 - 68 23
18 Визела 32 4 10 18 30 - 64 22
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Юссуф (Фамаликау).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Родригес (Фамаликау).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Бенфика Фамаликау Порту Брага Витория Гимараеш
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Цього разу Трубін пропустив мяч у ближній кут, хоч з дальшої відстані ніж Лунін від Баварії. І поки побачив повтор голу, то місцеві коментатори з RTPi десь 10 раз повторили, напевно недаремно, прізвіще українського голкіпера, який пропустив цей гол. Другий гол також такий собі. А перед матчем чогось подумалося що Бенфіка зможе скоротити відстань до 5 очок.
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