Португалия02 мая 2024, 19:36 |
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Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 22:30 матч чемпионата Португалии
02 мая 2024, 19:36 |
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В воскресенье, 5 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фамаликау» и «Бенфика».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на домашнем стадионе «Фамаликау».
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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