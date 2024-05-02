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Чемпионат Португалии
Фамаликау
05.05.2024 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 мая 2024, 19:36 |
45
0

Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 22:30 матч чемпионата Португалии

02 мая 2024, 19:36 |
45
0
Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фамаликау» и «Бенфика».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Фамаликау».

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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