В воскресенье, 5 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фамаликау» и «Бенфика».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Фамаликау».

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фамаликау – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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