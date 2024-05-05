Анатолий Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч против Фамаликау

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фамаликау» и «Бенфика».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Фамаликау». Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 76 очков.