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  4. Анатолий Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч против Фамаликау
Португалия
05 мая 2024, 21:47 |
53
1

Анатолий Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч против Фамаликау

Поединок начнется в 22:30

05 мая 2024, 21:47 |
53
1
Анатолий Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч против Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фамаликау» и «Бенфика».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Фамаликау». Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 76 очков.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Фамаликау стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Максим Заиченко
Та хто пише ці заголовки.
Це навіть не смішно.
......Думай Те що пишите 
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