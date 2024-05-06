ГРИГОРЧУК: «Мы намного слабее Шахтера, у них мощный уровень»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение в поединке 27-го тура с «Шахтером» (0:3):

– Из того, что я видел, на сегодняшний день мы гораздо слабее «Шахтера». И вряд ли сейчас мы являемся для них серьезным соперником. Должны это констатировать и принять. Конечно, нужно думать о необходимых путях для того, чтобы стать сильнее, и рассматривать, как в следующих поединках с «Шахтером» добиться положительного результата.

– У «Черноморца» немало молодых игроков. Расскажите, полезны ли команде такие поединки?

– Не только для молодых, но и для всех футболистов. Матчи с таким соперником делают наших игроков сильнее. Мы противодействовали команде, имеющей футболистов с отличными характеристиками, такими как скорость, мышление, реакция, и, играя с ними, становимся сильнее. Молодые игроки приобретают необходимые навыки и понимают, к чему нужно стремиться, чтобы играть в Лиге чемпионов. Вижу уровень исполнителей «Шахтера», и он мощный.

– У «Шахтера» исполнители, которые попадут в заявку сборной Украины на Евро-2024.

– Конечно! Об украинских футболистах можно говорить только добрые слова, но также имел в виду легионеров, еще молодых и имеющих потенциал.