Калинина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Украинка в Будапеште почти за 2 часа обыграла Панну Удварди из Венгрии

  • 16.07.2021 19:43
  • 3850 просмотров
  • 18 комментариев
Калинина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Ангелина Калинина (WTA 95) впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA.

В Будапеште 24-летняя Калинина почти за 2 часа обыграла 204-ю ракетку мира Панну Удварди из Венгрии. 

WTA 250. Будапешт (Венгрия)

Женщины, четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) [WC] – 6:4, 6:4

Калинина выиграла свой 13-й матч подряд. Ее соперница в полуфинале определится в поединке Даниэль Коллинс – Паула Ормаэчеа.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 16.07.2021 22:50
    +2
    Шансів завтра не більше, ніж двадцять відсотків. Просто видно, що сил не залишилося, у Коллінз їх більше, хоча сьогодні аргентинка у другому сеті пручалася небезнадійно.
    Грунт закінчено, далі хард, де таких успіхів не буде. Але з'явилося головне - впевненість.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 22:31
    +7
    Якщо долучатися до розмови про перспективність, то такою Ангеліна була по юніорах. Причому, мабуть, не меншою, ніж та сама Даяна. Але важка травма руки у 18 років при подачі поставила в голові психологічний блок. Вилікуватися, хоч і за довгий час, вдалося, але подача так і залишилася її слабким місцем, незважаючи на природні дані. Усі останні роки стелею для Ангеліни здавалося потрапляння у топ-100. Вже ж не дівчинка. Але зараз несподівано пішов прорив. Чи надовго він і де його межі, побачимо. Сподіватися, що він приведе Калініну в топ, не варто. Не той рівень і не ті роки. Та ми не розпещені великою кількістю тенісисток і другого-третього ешелону. Тому порадіємо цій події і поспостерігаємо надалі.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 16.07.2021 22:14
    0
    Ну по большей части согласен почти со всеми. Я лично уверен что такому успеху Ангелины способствовала стабильность. Но ожидать что она далеко пойдет с такой подачей слабой, - не стоит(это главный минус, есть и другие, но не настолько критичные). Хочется отметить очень слабую сетку в Будапеште, некоторые 60-тысячники могут таким же составом похвастаться. Если Ангелина решится перейти исключительно на WTA, то скорей всего 1-2 круга и все, на большее рассчитывать не стоит. В общем не вижу серьезных перспектив, а завтра скорее всего мы будем наблюдать вынос вперед ногами, и причиной будет не усталость, а уровень соперницы, которую свечками не запугаешь))
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 16.07.2021 21:32
    +4
    fedd1979, 16.07.2021 20:42
    Ой, яка там особлива перспектива у 24 роки. Даксимум досягне рівню Цуренко, наприклад, в її кращий час
    Ну правильно, мінусуйте. А то ми Калініну не бачили стільки років. Якщо в 24 роки тенісистку, котра щойно увійшла в сотню, можна назвати "ДУЖЕ ПЕРСПЕКТИВНОЮ", то називайте. Це як мене мінусували, коли я сміявся, як Цуренко тут же називали надією і перпективною після фіналу в Брісбені в 2019 році, тоді як їй було 29. Ну не смішно. Бузарнеску теж була "дуже перспективна", коли Світоліну обігрувала? так, до прикладу. А якщо не відштовхуватися від цих голосних заяв, на які наш вболівальник надто швидкий, то звичайно - Ангеліна молодець, навіть великий молодець, але не "дуже перспективний".
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.07.2021 21:26
    -7
    vital, 16.07.2021 21:12
    Дуже крута Ангеліна останні 3 тижні. Дуже сподіваюсь що переможна серія Калініної не обірветься на 13 матчах
    В чому крутізна? З 13 перемог, 11 над суперницями нижче рейтингом.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.07.2021 21:12
    +8
    Дуже крута Ангеліна останні 3 тижні. Дуже сподіваюсь що переможна серія Калініної не обірветься на 13 матчах
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.07.2021 21:06
    -9
    На мій, непрофесійний погляд, звичайний збіг обставин . Нажаль..
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 16.07.2021 21:01
    +5
    Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:21
    О! Вона вже у ТОП-100!!! ))) Швидко! Молодець!
    Вже в онлайн рейтингу піднялась на 86-те місце. Мені її тактика добратися до сотні дуже нагадує иактику Долгополова, який не гребував ITF турнірами, і через успіхи у них добрався до елітної сотні, а не як до прикладу Завадська, яка після виграшу в ITF запиигнула у WTA і "зламалась". Анлегіна поступила розумно, як Сашко у свій час.. Помало, але стабільно піднімаєшся у верх в рейтингу!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 16.07.2021 20:42
    -5
    Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:20
    Спостерігаю за Ангеліною з початку цього року, після суперового проходження кваліфайну Ролан Гароса і виходу до другого раунду цього турніру Великого Шлема. Вона дуже перспективна. Думаю побачимо її незабаром у ТОП-100. Бажаю успіху і слідкуємо усі за її прогресом.
    Ой, яка там особлива перспектива у 24 роки. Даксимум досягне рівню Цуренко, наприклад, в її кращий час
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 16.07.2021 20:35
    +6
    Молодец! Не останавливайся жми на газ!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:34
    +4
    Dizzy, 16.07.2021 20:08
    Станислав Матусевич, один вопрос.
    По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
    Важко однозначно відповісти на це питання. Ніби сама гра особливо не змінилася. Але стало вдаватися уникати довгих провалів. За однією програною своєю подачею не йде серія інших. Сьогоднішня перемога, наприклад, цілком за рахунок стабільності. І це дуже важливо у жіночому тенісі. Талант, техніка, фізика - все не настільки важливо, як стабільність. Наскільки надовго такий апгрейд у Ангеліни - найголовніше запитання, відповідь на яке шукатимемо вже у кінці сезону.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.07.2021 20:30
    +3
    запис матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=WzUM0JPgFgo
    Ссылка
    Геннадій Чоловенко
    online
      Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:21
    +4
    О! Вона вже у ТОП-100!!! ))) Швидко! Молодець!
    Ссылка
    Геннадій Чоловенко
    online
      Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:20
    0
    Спостерігаю за Ангеліною з початку цього року, після суперового проходження кваліфайну Ролан Гароса і виходу до другого раунду цього турніру Великого Шлема. Вона дуже перспективна. Думаю побачимо її незабаром у ТОП-100. Бажаю успіху і слідкуємо усі за її прогресом.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.07.2021 20:14
    0
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    Хай Коллинз ещё пройдёт... Перед 1/4 тоже все обсуждали предстоящую игру с Саснович, но шось пошло не так
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 16.07.2021 20:09
    +3
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    А якщо в гарматниці нічого не летітиме? Буду сподіватися саме на це
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 16.07.2021 20:08
    0
    Станислав Матусевич, один вопрос.
    По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    +8
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.07.2021 21:12
    +8
    Дуже крута Ангеліна останні 3 тижні. Дуже сподіваюсь що переможна серія Калініної не обірветься на 13 матчах
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    +8
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 22:31
    +7
    Якщо долучатися до розмови про перспективність, то такою Ангеліна була по юніорах. Причому, мабуть, не меншою, ніж та сама Даяна. Але важка травма руки у 18 років при подачі поставила в голові психологічний блок. Вилікуватися, хоч і за довгий час, вдалося, але подача так і залишилася її слабким місцем, незважаючи на природні дані. Усі останні роки стелею для Ангеліни здавалося потрапляння у топ-100. Вже ж не дівчинка. Але зараз несподівано пішов прорив. Чи надовго він і де його межі, побачимо. Сподіватися, що він приведе Калініну в топ, не варто. Не той рівень і не ті роки. Та ми не розпещені великою кількістю тенісисток і другого-третього ешелону. Тому порадіємо цій події і поспостерігаємо надалі.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 16.07.2021 20:35
    +6
    Молодец! Не останавливайся жми на газ!
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 16.07.2021 21:01
    +5
    Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:21
    О! Вона вже у ТОП-100!!! ))) Швидко! Молодець!
    Вже в онлайн рейтингу піднялась на 86-те місце. Мені її тактика добратися до сотні дуже нагадує иактику Долгополова, який не гребував ITF турнірами, і через успіхи у них добрався до елітної сотні, а не як до прикладу Завадська, яка після виграшу в ITF запиигнула у WTA і "зламалась". Анлегіна поступила розумно, як Сашко у свій час.. Помало, але стабільно піднімаєшся у верх в рейтингу!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 16.07.2021 21:32
    +4
    fedd1979, 16.07.2021 20:42
    Ой, яка там особлива перспектива у 24 роки. Даксимум досягне рівню Цуренко, наприклад, в її кращий час
    Ну правильно, мінусуйте. А то ми Калініну не бачили стільки років. Якщо в 24 роки тенісистку, котра щойно увійшла в сотню, можна назвати "ДУЖЕ ПЕРСПЕКТИВНОЮ", то називайте. Це як мене мінусували, коли я сміявся, як Цуренко тут же називали надією і перпективною після фіналу в Брісбені в 2019 році, тоді як їй було 29. Ну не смішно. Бузарнеску теж була "дуже перспективна", коли Світоліну обігрувала? так, до прикладу. А якщо не відштовхуватися від цих голосних заяв, на які наш вболівальник надто швидкий, то звичайно - Ангеліна молодець, навіть великий молодець, але не "дуже перспективний".
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:34
    +4
    Dizzy, 16.07.2021 20:08
    Станислав Матусевич, один вопрос.
    По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
    Важко однозначно відповісти на це питання. Ніби сама гра особливо не змінилася. Але стало вдаватися уникати довгих провалів. За однією програною своєю подачею не йде серія інших. Сьогоднішня перемога, наприклад, цілком за рахунок стабільності. І це дуже важливо у жіночому тенісі. Талант, техніка, фізика - все не настільки важливо, як стабільність. Наскільки надовго такий апгрейд у Ангеліни - найголовніше запитання, відповідь на яке шукатимемо вже у кінці сезону.
    Ссылка
    Геннадій Чоловенко
    online
      Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:21
    +4
    О! Вона вже у ТОП-100!!! ))) Швидко! Молодець!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.07.2021 20:30
    +3
    запис матчу
    https://www.youtube.com/watch?v=WzUM0JPgFgo
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 16.07.2021 20:09
    +3
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    А якщо в гарматниці нічого не летітиме? Буду сподіватися саме на це
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 16.07.2021 22:50
    +2
    Шансів завтра не більше, ніж двадцять відсотків. Просто видно, що сил не залишилося, у Коллінз їх більше, хоча сьогодні аргентинка у другому сеті пручалася небезнадійно.
    Грунт закінчено, далі хард, де таких успіхів не буде. Але з'явилося головне - впевненість.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 16.07.2021 22:14
    0
    Ну по большей части согласен почти со всеми. Я лично уверен что такому успеху Ангелины способствовала стабильность. Но ожидать что она далеко пойдет с такой подачей слабой, - не стоит(это главный минус, есть и другие, но не настолько критичные). Хочется отметить очень слабую сетку в Будапеште, некоторые 60-тысячники могут таким же составом похвастаться. Если Ангелина решится перейти исключительно на WTA, то скорей всего 1-2 круга и все, на большее рассчитывать не стоит. В общем не вижу серьезных перспектив, а завтра скорее всего мы будем наблюдать вынос вперед ногами, и причиной будет не усталость, а уровень соперницы, которую свечками не запугаешь))
    Ссылка
    Геннадій Чоловенко
    online
      Геннадій Чоловенко, 16.07.2021 20:20
    0
    Спостерігаю за Ангеліною з початку цього року, після суперового проходження кваліфайну Ролан Гароса і виходу до другого раунду цього турніру Великого Шлема. Вона дуже перспективна. Думаю побачимо її незабаром у ТОП-100. Бажаю успіху і слідкуємо усі за її прогресом.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.07.2021 20:14
    0
    Stanislav Matusevych, 16.07.2021 20:02
    Важлива перемога, адже Ангеліна знов покращила свій рекорд на турнірах WTA та рейтинг. Грати стає дедалі важче. Обидві тенісистки грали третій тиждень поспіль, і у другому сеті на спеці це давалося взнаки. У першому теніс був доволі якісним. І все ж Калініна за рахунок вищого класу залишалася більш стабільною та здобула заслужену перемогу.
    Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
    Хай Коллинз ещё пройдёт... Перед 1/4 тоже все обсуждали предстоящую игру с Саснович, но шось пошло не так
    Ссылка
    Dizzy
    online
      Dizzy, 16.07.2021 20:08
    0
    Станислав Матусевич, один вопрос.
    По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
    Ссылка
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