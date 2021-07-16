Калинина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Украинка Ангелина Калинина (WTA 95) впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA.
В Будапеште 24-летняя Калинина почти за 2 часа обыграла 204-ю ракетку мира Панну Удварди из Венгрии.
WTA 250. Будапешт (Венгрия)
Женщины, четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) [WC] – 6:4, 6:4
Калинина выиграла свой 13-й матч подряд. Ее соперница в полуфинале определится в поединке Даниэль Коллинс – Паула Ормаэчеа.
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Источник — Sport.ua
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Грунт закінчено, далі хард, де таких успіхів не буде. Але з'явилося головне - впевненість.
По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
https://www.youtube.com/watch?v=WzUM0JPgFgo
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
https://www.youtube.com/watch?v=WzUM0JPgFgo
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
Грунт закінчено, далі хард, де таких успіхів не буде. Але з'явилося головне - впевненість.
Далі очікуємо зустрічі з Коллінз. Шансів на реванш за РГ буде небагато. Сил у Ангеліни дедалі менше, а проти такої гарматниці потрібно видавати свою найкращу гру, щоб сподіватися на перемогу. Але як би не закінчився завтрашній матч, ці три тижні вже є найвдалішими у кар'єрі. Для проблемної психології Ангеліни вкрай важливий момент.
По самой игре Калининой заметны какие то изменения по сравнению с предыдущими годами, что то изменилось в стиле игры или в технике? За счет чего такая серия побед?
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