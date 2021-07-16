Минай в спарринге выиграл у Мункача

«Минай» в контрольном матче выиграл у дебютанта Второй лиги «Мункача» со счетом 1:0.
Победу команде Василия Кобина принес гол игрока, который находится на просмотре, его имя пока держат в секрете.
Товарищеский матч
«Минай» – «Мункач» – 1:0
Гол: Игрок на просмотре, 54
В следующем спарринге «Минай» 17 июля померится силами с «Ужгородом».
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Источник — Sport.ua
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