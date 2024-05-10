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Кубок Украины
10 мая 2024, 15:17 |
624
0

Стало известно, сколько болельщиков посетит финал Кубка Украины

Матч примет стадион в Ровно

10 мая 2024, 15:17 |
624
0
Стало известно, сколько болельщиков посетит финал Кубка Украины
ФК Верес. Стадион Авангард

15 мая в Ровно состоится решающий матч за почетный приз, в котором будут выяснять отношения «Ворскла» и «Шахтер».

Директор местного стадиона «Авангард» Александр Алембита эксклюзивно для Sport.ua рассказал о состоянии готовности спортивного сооружения к финальному поединку:

– Те недостатки, на которые обратили внимание представители УАФ, дважды приезжая с проверкой состояния дел на ровенской арене, уже устранены и в ближайшее время все работы по благоустройству территории будут завершены.

Что касается болельщиков, которые согласно требованиям военного положения смогут на стадионе посмотреть финальный матч, то принято решение остановиться на 3500. Увеличение зрительской аудитории стало возможным благодаря введению в действие еще нескольких укрытий.

Напомним, что финальный поединок между «Ворсклой» и «Шахтером» начнется в 19.00. Его назвали Матчем благодарности Силам Обороны Украины, ведь проведение поединка на стадионе с болельщиками во время российской агрессии стало возможным именно благодаря мужеству защитников и защитниц, которые героически защищают Родину. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы на нужды военных.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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