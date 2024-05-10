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  4. Киран ТИРНИ: «Зинченко – технический гений»
Англия
10 мая 2024, 14:45 |
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Киран ТИРНИ: «Зинченко – технический гений»

Шотландский защитник – об Александре Зинченко

10 мая 2024, 14:45 |
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Киран ТИРНИ: «Зинченко – технический гений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник «Арсенала» Киран Тирни, который проводит нынешний сезон в аренде в «Реал Сосьедаде», рассказал о конкуренции с Александром Зинченко:

«Артета верил в то, что я смогу играть инвертированного левого защитника. Он сказал мне это и показал видео по тренировкам, чтобы доказать, что я могу это сделать. Если бы меня попросили сделать это в «Сосьедаде», я бы сделал это без проблем, поскольку могу это сделать, но вы сравниваете меня с Зинченко. Он воспитывался как центральный полузащитник. Он технический гений.

Мы оба совершенно разных игрока: физически, технически, тактически. Мы не похожи левые защитники, но мы выполняли похожую работу, которая была сложнее для меня, чем для него».

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Киран Тирни Александр Зинченко Арсенал Лондон
Олег Дидух Источник: The Athletic
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