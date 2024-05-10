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  4. Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат Украины стал более ровным и сбалансированным»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 15:29 |
174
1

Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат Украины стал более ровным и сбалансированным»

Главный тренер сборной Украины оценил уровень нынешней УПЛ

10 мая 2024, 15:29 |
174
1
Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат Украины стал более ровным и сбалансированным»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил уровень нынешней Украинской Премьер-лиги.

– Многие считают этот чемпионат Украины самым интересным за все последние годы, согласны ли Вы с этим?

– Даже когда я наблюдал за зимними сборами почти всех команд УПЛ, то отметил для себя, что их уровень между собой почти не отличается. Может, только «Динамо» и «Шахтер» на общем фоне выделяются. Но в этом нет ничего удивительного. То же «Динамо» хоть играет сейчас практически без легионеров, но сказывается то, что у клуба очень хорошая детско-юношеская школа, в составе первой команды сейчас много выпускников собственной Академии. Они и без легионеров создают хорошую конкуренцию в составе. Я всегда говорил, что в любой команде очень важно наличие конкуренции на каждой позиции. Сейчас это есть и в «Динамо», и в «Шахтере». За счет этого обе команды, несмотря на плотный график, демонстрируют то, что от них требуется.

Но другие команды УПЛ тоже дают хорошую борьбу. Они между собой более равны. Да и сам чемпионат стал более ровным и сбалансированным, чем это было раньше, когда наши клубы покупали большое количество легионеров или привлекали иностранных футболистов как свободных агентов. Ныне же моду в нашем чемпионате задают именно украинские футболисты, причем, в большом количестве наша лига сейчас представлена молодыми отечественными исполнителями.

– Конкуренция в чемпионате стала выше, но общий уровень турнира, считается, упал. Где здесь золотая середина?

– Да в этом и есть та самая середина. Раньше высший уровень чемпионата Украины достигался за счет легионеров. Их было очень много, команды имели возможность их привлекать. Сейчас этого уже нет. Но зато настало время украинских футболистов. Многие из них, считаю, уже сейчас показывают стабильную игру и продолжают прогрессировать – это самое важное. Так что и уровень чемпионата постепенно растет, мы не стоим на месте. Важно, чтобы команды показывали стабильную игру от матча к матчу, но от молодых футболистов сложно ожидать этого сразу.

Ранее Сергей Ребров рассказал, в чем секрет «Динамо» Александра Шовковского.

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Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Стал ровнее, слабее и никакого баланса. 
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