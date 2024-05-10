Защитник Ворсклы рассказал о слабостях Шахтера перед финалом Кубка

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский рассказал о слабостях донецкого «Шахтера» перед финалом Кубка Украины 2023/24.

– Можно сказать, что матчи УПЛ это планомерная подготовка команды к финалу Кубка?

– Конечно, чемпионат это есть чемпионат, а кубок то есть кубок. В чемпионате понятно, что мы уже не имеем никаких возможностей попасть в еврокубки, а в кубке у нас есть такая возможность. Кроме того, одержав победу, мы можем попасть историю. Однако мы также хотим закрыть чемпионат на хорошей ноте. Поэтому нам сейчас нужна победа, чтобы спокойно готовиться к матчу с «Шахтером».

– Просматриваете матчи «Шахтера»?

– Да, конечно. Анализируем, смотрим, как на их сильные стороны, так и на слабые. Замечаем их для себя и смотрим за счет чего мы можем воспользоваться слабостями соперника и где нам нужно быть более внимательными. Конечно каждый матч смотрим и настраиваемся на финал.

– Какие сильные или слабые стороны могли бы выделить у «горняков»?

– В последних матчах мы можем видеть, что Шахтер очень хорошо контролирует мяч и постоянно играет с ним. У них быстрые фланги и сильный центр поля. «Шахтер» разнообразная команда. Поэтому когда у них не получается играть через середину, то они насыщают фланги, играют через подачи. Слабые стороны? Я думаю, что никто не любит играть без мяча и поэтому на перехватах у нас будет преимущество. Благодаря этому мы сможем выбегать в контратаки. Я думаю, что «Шахтер» будет готовиться к этому, но у нас такие возможности все равно будут и нам стоит лучше ими распорядиться.

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.