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  4. Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Аякс
Нидерланды
10 мая 2024, 15:45 |
317
0

Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Аякс

Франческо Фариоли – фаворит на пост главного тренера «Аякса»

10 мая 2024, 15:45 |
317
0
Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Претендентом №1 на пост главного тренера «Аякса» в следующем сезоне является наставник «Ниццы» Франческо Фариоли. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры между сторонами уже начались, и они проходят позитивно.

Ранее возглавить «Аякс» отказался бывший тренер «Челси» Грэм Поттер. Ему нравится амстердамский клуб, но английский тренер чувствует, что сейчас этот проект ему не подходит.

Напомним, летом прошлого года Фариоли отказался возглавить «Шахтер».

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Франческо Фариоли Аякс Грэм Поттер Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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