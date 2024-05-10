Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Аякс

Претендентом №1 на пост главного тренера «Аякса» в следующем сезоне является наставник «Ниццы» Франческо Фариоли. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, переговоры между сторонами уже начались, и они проходят позитивно.

Ранее возглавить «Аякс» отказался бывший тренер «Челси» Грэм Поттер. Ему нравится амстердамский клуб, но английский тренер чувствует, что сейчас этот проект ему не подходит.

Напомним, летом прошлого года Фариоли отказался возглавить «Шахтер».