Италия10 мая 2024, 15:14 |
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Милан сыграет против Кальяри в специальных футболках ко Дню матери
Вместо фамилий футболистов на спине будут имена их матерей
10 мая 2024, 15:14 |
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В субботу, 11 мая «Милан» в 36-м туре Серии А примет «Кальяри». В этом поединке команда Стефано Пиоли сыграет в специальных футболках, посвященных международному Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье, 12 мая.
Вместо привычных фамилий на спинах у игроков «Милана» будут написаны имена или фамилии их матерей. По информации итальянских СМИ, данную акцию «Милана» поддержат еще шесть клубов Серии А.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.
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