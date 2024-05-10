Милан сыграет против Кальяри в специальных футболках ко Дню матери

В субботу, 11 мая «Милан» в 36-м туре Серии А примет «Кальяри». В этом поединке команда Стефано Пиоли сыграет в специальных футболках, посвященных международному Дню матери, который будет отмечаться в воскресенье, 12 мая.

Вместо привычных фамилий на спинах у игроков «Милана» будут написаны имена или фамилии их матерей. По информации итальянских СМИ, данную акцию «Милана» поддержат еще шесть клубов Серии А.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.