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Италия
09 мая 2024, 16:04 | Обновлено 09 мая 2024, 16:07
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0

Милан нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед

Софьян Амрабат может вернуться в Серию А летом

09 мая 2024, 16:04 | Обновлено 09 мая 2024, 16:07
125
0
Милан нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед. Софьян Амрабат

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Софьяну Амрабату. Об этом сообщает Telelombardia.

Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах годичной аренды из «Фиорентины» стоимостью в 9 миллионов. В соглашении прописана опция выкупа, однако 27-летний марокканец не проявил себя должным образом на Туманном Альбионе, и «Красные дьяволы» выкупать игрока не собираются.

Ожидается, что «Милану» потенциальный трансфер Амрабата обойдется в 10 – 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету хавбека 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Софьян Амрабат Манчестер Юнайтед Милан Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник
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