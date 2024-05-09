Милан нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат может вернуться в Серию А летом
«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Софьяну Амрабату. Об этом сообщает Telelombardia.
Амрабат выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах годичной аренды из «Фиорентины» стоимостью в 9 миллионов. В соглашении прописана опция выкупа, однако 27-летний марокканец не проявил себя должным образом на Туманном Альбионе, и «Красные дьяволы» выкупать игрока не собираются.
Ожидается, что «Милану» потенциальный трансфер Амрабата обойдется в 10 – 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету хавбека 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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