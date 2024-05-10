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  4. Хавбек Баварии пропустит остаток сезона и рискует не попасть на Евро-2024
Германия
10 мая 2024, 14:53 |
175
0

Хавбек Баварии пропустит остаток сезона и рискует не попасть на Евро-2024

У Сержа Гнабри травма задней поверхности бедра

10 мая 2024, 14:53 |
175
0
Хавбек Баварии пропустит остаток сезона и рискует не попасть на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Вингер «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Отмечается, что 28-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во время ответного матча с «Реалом» (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Таким образом, Гнабри рискует пропустить домашний для Германии чемпионат Европы, который стартует 14 июня.

Добавим, что в нынешнем сезоне футболист провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. По ходу сезона Серж несколько раз выпадал из игры по различным причинам, в общей сложности пропустив более четырех месяцев.

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Серж Гнабри Бавария травма бедра Лига чемпионов Реал - Бавария Евро-2024
Юрій Вишневський Источник: ФК Бавария
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