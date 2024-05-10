Хавбек Баварии пропустит остаток сезона и рискует не попасть на Евро-2024
У Сержа Гнабри травма задней поверхности бедра
Вингер «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Отмечается, что 28-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во время ответного матча с «Реалом» (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
Таким образом, Гнабри рискует пропустить домашний для Германии чемпионат Европы, который стартует 14 июня.
Добавим, что в нынешнем сезоне футболист провел за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. По ходу сезона Серж несколько раз выпадал из игры по различным причинам, в общей сложности пропустив более четырех месяцев.
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