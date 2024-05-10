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  4. Наставник Эвертона признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Англия
10 мая 2024, 14:37 |
117
0

Наставник Эвертона признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Шон Дайч уже дважды удостаивался этого приза, будучи наставником Бернли

10 мая 2024, 14:37 |
117
0
Наставник Эвертона признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч удостоен приза лучшему тренеру английской премьер-лиги в апреле, сообщается на сайте турнира.

В минувшем месяце «Эвертон» одержал четыре победы с «сухими» результатами, в том числе над «Ливерпулем» (2:0), сохранив прописку в АПЛ.

На награду лучшему тренеру также были номинированы Микель Артета («Арсенал») и Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Отметим, что Дайч ранее удостаивался этого приза дважды – в марте 2018 года и в феврале 2020-го, будучи главным тренером «Бернли».

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Шон Дайч лучший тренер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета Жузеп Гвардиола
Юрій Вишневський Источник: Premier League
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