Наставник Эвертона признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч удостоен приза лучшему тренеру английской премьер-лиги в апреле, сообщается на сайте турнира.

В минувшем месяце «Эвертон» одержал четыре победы с «сухими» результатами, в том числе над «Ливерпулем» (2:0), сохранив прописку в АПЛ.

На награду лучшему тренеру также были номинированы Микель Артета («Арсенал») и Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Отметим, что Дайч ранее удостаивался этого приза дважды – в марте 2018 года и в феврале 2020-го, будучи главным тренером «Бернли».