Англия10 мая 2024, 14:37 |
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Наставник Эвертона признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Шон Дайч уже дважды удостаивался этого приза, будучи наставником Бернли
10 мая 2024, 14:37 |
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч удостоен приза лучшему тренеру английской премьер-лиги в апреле, сообщается на сайте турнира.
В минувшем месяце «Эвертон» одержал четыре победы с «сухими» результатами, в том числе над «Ливерпулем» (2:0), сохранив прописку в АПЛ.
На награду лучшему тренеру также были номинированы Микель Артета («Арсенал») и Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Отметим, что Дайч ранее удостаивался этого приза дважды – в марте 2018 года и в феврале 2020-го, будучи главным тренером «Бернли».
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