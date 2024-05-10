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  4. БЕКХЭМ – о Месси: «Всегда хотел пригласить лучшего игрока в истории»
Major League Soccer
10 мая 2024, 15:45 |
256
0

БЕКХЭМ – о Месси: «Всегда хотел пригласить лучшего игрока в истории»

Первоочередной задумкой было вдохновить следующее поколение футболистов в США

10 мая 2024, 15:45 |
256
0
БЕКХЭМ – о Месси: «Всегда хотел пригласить лучшего игрока в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм и Лионель Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о приходе в американский клуб Лионеля Месси.

«Одна из причин, по которой мы хотели видеть Лео в США, заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение — такова была моя задумка. Очевидно, что я хотел пригласить его из-за того, каким футболистом и человеком он является. Мне посчастливилось дважды сыграть против Месси, но я был его поклонником и следил за его игрой на протяжении многих лет. Я всегда держал в голове план привлечь в команду лучшего, на мой взгляд, футболиста в истории. К счастью, это произошло», — сказал Бекхэм в эфире вечернего шоу с Джимми Киммелом.

В текущем сезоне Месси забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 11 матчах «Интер Майами» во всех турнирах.

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Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Юрій Вишневський Источник: Daily Mail
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