БЕКХЭМ – о Месси: «Всегда хотел пригласить лучшего игрока в истории»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о приходе в американский клуб Лионеля Месси.

«Одна из причин, по которой мы хотели видеть Лео в США, заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение — такова была моя задумка. Очевидно, что я хотел пригласить его из-за того, каким футболистом и человеком он является. Мне посчастливилось дважды сыграть против Месси, но я был его поклонником и следил за его игрой на протяжении многих лет. Я всегда держал в голове план привлечь в команду лучшего, на мой взгляд, футболиста в истории. К счастью, это произошло», — сказал Бекхэм в эфире вечернего шоу с Джимми Киммелом.

В текущем сезоне Месси забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 11 матчах «Интер Майами» во всех турнирах.