Артем ДОВБИК: «Сборная Украины может пошуметь на Евро-2024»

Форвард сборной Украины Артем Довбык оценил шансы команды на Евро-2024:

«На Евро возможно все. Главное быть в оптимальной форме, чтобы все игроки были готовы. У нас очень молодая и перспективная сборная. Если все будут готовы, то эта сборная может пошуметь на турнире.

Однако стоит понимать, если мы выйдем из группы и попадем на условную Францию, Англию... они фавориты турнира. Все матчи будут важные и очень тяжелыми. Все команды научились играть, а главное обороняться».

Напомним, соперниками Украины по групповому этапу Евро-2024 будут Бельгия, Румыния и Словакия.