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  4. Артем ДОВБИК: «Сборная Украины может пошуметь на Евро-2024»
Чемпионат Европы
10 мая 2024, 14:57 |
198
0

Артем ДОВБИК: «Сборная Украины может пошуметь на Евро-2024»

Форвард сборной Украины – о шансах команды Сергея Реброва

10 мая 2024, 14:57 |
198
0
Артем ДОВБИК: «Сборная Украины может пошуметь на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбык оценил шансы команды на Евро-2024:

«На Евро возможно все. Главное быть в оптимальной форме, чтобы все игроки были готовы. У нас очень молодая и перспективная сборная. Если все будут готовы, то эта сборная может пошуметь на турнире.

Однако стоит понимать, если мы выйдем из группы и попадем на условную Францию, Англию... они фавориты турнира. Все матчи будут важные и очень тяжелыми. Все команды научились играть, а главное обороняться».

Напомним, соперниками Украины по групповому этапу Евро-2024 будут Бельгия, Румыния и Словакия.

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Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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