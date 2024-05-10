Артем ДОВБИК: «Сборная Украины может пошуметь на Евро-2024»
Форвард сборной Украины – о шансах команды Сергея Реброва
Форвард сборной Украины Артем Довбык оценил шансы команды на Евро-2024:
«На Евро возможно все. Главное быть в оптимальной форме, чтобы все игроки были готовы. У нас очень молодая и перспективная сборная. Если все будут готовы, то эта сборная может пошуметь на турнире.
Однако стоит понимать, если мы выйдем из группы и попадем на условную Францию, Англию... они фавориты турнира. Все матчи будут важные и очень тяжелыми. Все команды научились играть, а главное обороняться».
Напомним, соперниками Украины по групповому этапу Евро-2024 будут Бельгия, Румыния и Словакия.
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