В пятницу, 18 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Чехии. Матч пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Чемпионат Европы. Группа D. Тур 2.
Хорватия – Чехия – 0:0
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Источник — Sport.ua
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