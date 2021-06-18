Александр ДЕНИСОВ: «Долгожданная и бесценная победа»

Известный журналист – об исходе поединка сборной Украины с Северной Македонией

  • 18.06.2021 14:55
  • 1359 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Долгожданная и бесценная победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Украины над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Кто бы мог подумать, 9 лет назад, когда Андрей Шевченко забивал шведам на Евро-2012, что для следующей победы нам этого понадобится ни одно, ни два, а целых три Евро. Это говорит лишь об одном, что сегодняшняя победа долгожданная и бесценная.

Много валидола, много успокоительного пришлось нам выпить во втором тайме, хотя казалось, что все идет по нашему сценарию, казалось, что все начиналось прекрасно. Шевченко всех перехитрил, всех переиграл. Нам всегда тяжело играть с командами, которые либо равны, либо чуть ниже классом – сложно вскрывать эти «автобусы», но в этот раз все получалось в первом тайме.

Бущан и сегодня мог стать Левом матча, но к счастью, не стал - в хорошем смысле этого слова. Понравилось, как наша сборная выходила из-под высокого прессинга, который пытались навязать македонцы, с первых минут мы начали делать то, что начали делать Нидерланды в матче с нами - начали создавать моменты.

Левом матчу в игре против Северной Македонии стал Андрей Ярмоленко. Мнение наших зрителей совпало с мнением УЕФА о man of the match, star of the match – Андрей Ярмоленко. Андрей Ярмоленко сегодня не только star of the match, а еще и star of Instagram, так как он продолжил челлендж, который затеял Роналду с кока-колой – это просто круто», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 18.06.2021 15:23
    -1
    Гру дивився по ТБ5 білоруському. Наші *коментатори* хворі на голову.
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