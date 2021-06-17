В пятницу, 18-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сразятся Швеция и Словакия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), на поле стадиона «Газпром Арена», начало в 16:00.

Благодаря героической игре в обороне в матче против Испании (0:0), национальная команда Швеции сумела обеспечить себе неплохие стартовые позиции перед вторым туром, в котором ей предстоит сыграть против сборной Словакии – одной из первых сенсаций текущего международного форума. Именно на арене в Санкт-Петербурге команда Стефана Тарковича сумела несколькими днями ранее обыграть Польшу (2:1), и теперь очень даже уверенно смотрит в сторону выхода в следующий раунд. Если «словацким соколам» удастся победить, то у них уже будет крайне сложно отобрать путевку в следующий раунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Словакия.