WTA07 мая 2024, 09:16 |
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Анастасия Соболева – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Трнаве
07 мая 2024, 09:16 |
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7 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).
В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Ирины Бары из Румынии (№198 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кайлы Макфи (№333 WTA) или Тены Лукаш (№234 WTA).
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