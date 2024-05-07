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  4. Анастасия Соболева – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 мая 2024, 09:16 |
98
0

Анастасия Соболева – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Трнаве

07 мая 2024, 09:16 |
98
0
Анастасия Соболева – Ирина Бара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

7 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Ирины Бары из Румынии (№198 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кайлы Макфи (№333 WTA) или Тены Лукаш (№234 WTA).

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смотреть онлайн Анастасия Соболева ITF Трнава Ирина Бара
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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