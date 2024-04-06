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Чемпионат Европы
06 апреля 2024, 23:51 |
523
0

Украина получила свою квоту билетов на матчи Евро-2024

Украинцы будут поддерживать сборную в трех матчах на групповом раунде

06 апреля 2024, 23:51 |
523
0
Украина получила свою квоту билетов на матчи Евро-2024
UEFA

После старта продажи УЕФА билетов на матчи Евро-2024 для украинских болельщиков в течение одного дня их владельцами стали: 10 тысяч фанов, которые посетят матч Украина – Румыния 17 июня в Мюнхене, 8 800 болельщиков – поединок со словаками в Дюссельдорфе 21 июня и 9 500 – противостояние с бельгийцами в Штутгарте 26 июня.

Скорее всего, в мае следует ожидать выделения еще одной партии билетов на поединки группового этапа с участием подопечных Сергея Реброва.

Также в мае можно будет приложить усилия, чтобы приобрести билеты на матчи украинской сборной из квоты, которая будет выделена Германии, как стране-организатору, а это где-то 20-25 процентов от количества мест на трибунах стадионов, где состоятся поединки.

Как стало известно Sport.ua, УЕФА уже выделил 1020 билетов для УАФ на три упомянутых матча, из которых 280 достанутся футболистам, тренерам и обслуживающему персоналу нашей сборной. Остальные – передадут областным ассоциациям футбола – субъектам УАФ.

Ранее известный специалист Виталий Кварцяный дал характеристику соперникам Украины на Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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