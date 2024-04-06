Кварцяный дал характеристику соперникам Украины на Евро-2024

Пережив положительные эмоции после победы сборной Украины над Исландией в финале плей-офф квалификации Евро-2024, которая позволила завоевать путевку на первенство континента, футбольные специалисты получили возможность оценивать шансы нашей команды на выход из группы. Один из самых опытных украинских тренеров Виталий Кварцяный поделился со Sport.ua своими соображениями относительно каждого из соперников подопечных Сергея Реброва в групповом раунде.

- Готовясь к чемпионату Европы, нашей команде следует учитывать многие особенности в игре соперников. Начну с Румынии, которая всегда была неуступчивой командой. Даже учитывая давние времена, когда в ее составе блестяще играли такие звезды, как Флоря Думитраке, Георге Хаджи, Мариуш Лэкэтуш, Флорин Редучою, Дан Петреску и другие. Они были гармоничными игроками для своей сборной: умели отлично обращаться с мячом, и были атлетами. Все отличались мощью и высоким мастерством. В свое время бухарестская «Стяуа», в составе которой удачно играл упомянутый Лэкэтуш, выиграла Кубок чемпионов. Это было в 1986-м – кстати, через пять дней после того, как киевское «Динамо» завоевало другой почетный трофей – Кубок кубков. Что и говорить, мастерское было поколение! Впрочем, присущие румынской нации хорошие футбольные качества никуда не пропали, ведь у них они в генах. Об этом могу говорить с уверенностью, ведь у меня в «Волыни» играло немало румын. Все – квалифицированные и талантливые игроки.

- Что скажете о сборной Словакии?

- Это команда более силовая, атлетическая. Однако в ней есть игроки, которые все равно на фоне своей мощи выглядят хорошо и в других компонентах футбола. Я всегда считал, если у команды отшлифована скоростная техника, то эти футболисты очень сильны. В соперничестве с ними трудно выигрывать верховую борьбу, которую мы проигрываем в центре поля. Со словаками будет непросто и в других игровых эпизодах. Скажем, ты обыграл соперника и начал отрываться, однако тому или иному игроку сборной Словакии достаточно ускориться на несколько шагов, чтобы догнать, выбить мяч или поставить корпус. Поэтому с этой сборной не может быть простой игры. В ее составе есть достаточно квалифицированных исполнителей – Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Роберт Мак. Все они приобрели опыт в выступлениях за рубежом.

- Фаворитом группы все называют сборную Бельгии. Действительно ли она является сейчас настолько сильной?

- Бельгийцы – это своеобразный симбиоз двух других наших соперников – румын и словаков. Нынешнее поколение сборной Бельгии сейчас немного меняется. Появляются новые игроки, и это уже не та плеяда, которая была раньше, когда бельгийская национальная команда занимала ведущее место в Европе – имею в виду Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Кевина Де Брюйне, Акселя Витселя. Всем им уже за тридцать. В своей отборочной группе Бельгия заняла первое место, на протяжении всей турнирной дистанции находясь в лидерах.

- Какими вам видятся шансы сборной Украины в соперничестве с вышеназванными командами на Евро-2024?

- Чем выше по классу соперник, тем больше настраивается и мотивируется на него сборная Украины. В играх с такими наша команда не выглядит мальчиком для битья. А если подопечным Реброва удастся увеличить опыт в товарищеских матчах с Германией, Польшей и Молдовой, которые они будут проводить в июне, то это перед стартом Евро-2024 будет весьма важно. Именно в этих играх тренерский штаб может попробовать испытать ту или иную тактику. И даже если наша сборная проиграет в каком-то матче, это не так важно. Ее рейтинг от этого не испортится, а вот польза и почва для размышлений будут. Поэтому есть надежда, что этот самый рейтинг улучшится в официальных матчах европейского первенства.

Думаю, что своеобразной лакмусовой бумажкой возможностей сборной Украины может служить ее последний поединок с Италией. С этой командой мы сыграли достаточно уверенно, и ее игроки нас боялись. В конце матча Украина так загнала итальянцев, что они выбивали мяч, куда хотели.

Стоило посмотреть на лицо их наставника Лучано Спаллетти, чтобы понять: человек находился в таком стрессе, что, видимо, сожалел о том, что ушел из «Наполи». Если бы Италия тогда проиграла Украине, то видимо, его портреты начали бы сжигать (смеется). Все мы помним, как арбитр не дал пенальти за очевидное нарушение правил в штрафной площадке на Михаиле Мудрике. Тем не менее наши ребята из сборной – молодцы, победами в двух поединках плей-офф квалификации над боснийцами и исландцами доказали, что по праву заслужили играть на континентальном первенстве. Желаем Украине выступить в нем как можно лучше.