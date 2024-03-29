Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины среди лучших

Авторитетный портал Goal составил рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы-2024.

Больше всего шансов поднять над головой Кубок Европы, по мнению журналистов, у сборной Франции. На втором месте идет Португалия, на третьем — соперник Украины по группе команда Бельгии.

Сами «желто-синие» располагаются на 14-й позиции в рейтинге, опережая двух других своих соперников на групповом этапе – Словакию (15-е) и Румынию (19-е).

В целом же за топ-тройкой участники расположились в следующем порядке: Англия, Германия, Испания, Италия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Хорватия, Дания, Турция, Украина, Словакия, Швейцария, Чехия, Словения, Румыния, Шотландия, Сербия, Польша, Албания и Грузия.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.