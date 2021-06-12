В воскресенье, 13 июня, состоится поединок чемпионата европы в группе С, в котором встречаются сборные Австрии и Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте на поле стадиона «Арена Националэ», начало в 19:00 по киевскому времени.

На последних четырех крупных турнирах сборная Австрии не смогла выиграть стартовый поединок. Однако теперь соперник явно по зубам австрийцам: команды встречались в отборе на чемпионат Европы, и оба раза победу праздновала команда Австрии. Впрочем, этот факт может стать отличной мотивацией для македонцев, для которых и сам факт выхода на Евро – уже событие!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Австрия – Северная Македония.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА