В воскресенье, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Алавес».

Прогноз поединков читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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