Испания02 мая 2024, 11:40 |
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Валенсия – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая матч 34-го тура Ла Лиги
02 мая 2024, 11:40 |
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В воскресенье, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Алавес».
Прогноз поединков читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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