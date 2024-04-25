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  4. Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
Германия
25 апреля 2024, 09:28 |
546
0

Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером

Скорее всего, команду возглавит Ральф Рангник.

25 апреля 2024, 09:28 |
546
0
Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Немецкий футбольный тренер Ральф Рангник уже обсуждает условия личного контракта и сотрудничества с мюнхенской «Баварией», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, для 65-летнего специалиста не является ключевым денежный вопрос. Он хочет больше узнать о самом проекте, долгосрочных планах и возможных трансферах - как «на вход», так и «на выход».

Также отмечается, что для Ральфа Рангника очень важным будет вопрос влияния на принятие решений вместе с руководством клуба.

Напомним, последним местом работы немца на клубном уровне был английский «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял в течение второй части сезона 2021/22.

С июня 2022 года Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

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Бундеслига Бавария сборная Австрии по футболу назначение тренера Ральф Рангник чемпионат Германии по футболу Евро-2024 Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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