Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
Скорее всего, команду возглавит Ральф Рангник.
Немецкий футбольный тренер Ральф Рангник уже обсуждает условия личного контракта и сотрудничества с мюнхенской «Баварией», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, для 65-летнего специалиста не является ключевым денежный вопрос. Он хочет больше узнать о самом проекте, долгосрочных планах и возможных трансферах - как «на вход», так и «на выход».
Также отмечается, что для Ральфа Рангника очень важным будет вопрос влияния на принятие решений вместе с руководством клуба.
Напомним, последним местом работы немца на клубном уровне был английский «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял в течение второй части сезона 2021/22.
С июня 2022 года Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.
🚨🔴 Ralf Rangnick, already discussing terms and conditions with Bayern — as talks are at concrete stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024
No issues on salary/money; Rangnick wants to know about project, long term plans, signings/outgoings.
His influence on decisions (together with the board) will also be key. pic.twitter.com/wYLxeGFWzJ
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