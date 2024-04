Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером

Немецкий футбольный тренер Ральф Рангник уже обсуждает условия личного контракта и сотрудничества с мюнхенской «Баварией», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, для 65-летнего специалиста не является ключевым денежный вопрос. Он хочет больше узнать о самом проекте, долгосрочных планах и возможных трансферах - как «на вход», так и «на выход».

Также отмечается, что для Ральфа Рангника очень важным будет вопрос влияния на принятие решений вместе с руководством клуба.

Напомним, последним местом работы немца на клубном уровне был английский «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял в течение второй части сезона 2021/22.

С июня 2022 года Ральф Рангник является главным тренером сборной Австрии. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

