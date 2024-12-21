ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком

Эквадорский центрбек Пьеро Инкапье продлил контракт с действующим чемпионом Бундеслиги «Байером».

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2027 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Инкапье в 40 миллионов евро. К «фармацевтам» центрбек присоединился летом 2021 года из «Тальереса» за 6.8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Байер» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 1 гол.