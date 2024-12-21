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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком
Германия
21 декабря 2024, 19:34 |
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком

Пьеро Инкапье подписал новое соглашение с немецким клубом

21 декабря 2024, 19:34 |
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком
Пьерро Инкапье

Эквадорский центрбек Пьеро Инкапье продлил контракт с действующим чемпионом Бундеслиги «Байером».

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2027 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Инкапье в 40 миллионов евро. К «фармацевтам» центрбек присоединился летом 2021 года из «Тальереса» за 6.8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Байер» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 1 гол.

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Пьеро Инкапье Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Іван Распутін Источник: ФК Байер
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