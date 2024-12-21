ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком
Пьеро Инкапье подписал новое соглашение с немецким клубом
Эквадорский центрбек Пьеро Инкапье продлил контракт с действующим чемпионом Бундеслиги «Байером».
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2027 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Инкапье в 40 миллионов евро. К «фармацевтам» центрбек присоединился летом 2021 года из «Тальереса» за 6.8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Байер» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 1 гол.
„Bayer 04 ist für mich nach dreieinhalb Jahren wie eine Familie geworden. Der Verein und die Fans sind etwas Besonderes und wir haben eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison gezeigt hat, was möglich ist, wenn man bedingungslos zusammenhält."— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 21, 2024
🎁✍️ #Piero2029 😍 pic.twitter.com/2gAtD1XMN2
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