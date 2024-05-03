Англия03 мая 2024, 12:18 |
82
0
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 16:00 матч чемпионата Англии
03 мая 2024, 12:18 |
82
0
В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Вест ХэмСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2024, 07:01 1
«Ливерпуль», несмотря на потерю шансов на титул АПЛ, сумел выполнить задачу минимум
Футбол | 03 мая 2024, 09:05 2
Наставник юношеской сборной Украины Юрий Мороз определился с заявкой на Евро U-17
Футбол | 03.05.2024, 12:11
Футбол | 02.05.2024, 16:13
Теннис | 02.05.2024, 18:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
02.05.2024, 15:11 3
01.05.2024, 18:35 7
02.05.2024, 06:35 6
02.05.2024, 10:00 7
01.05.2024, 20:45 1
02.05.2024, 09:31 37
02.05.2024, 06:20 7