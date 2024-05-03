Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
05.05.2024 16:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 мая 2024, 12:18 |
82
0

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 16:00 матч чемпионата Англии

03 мая 2024, 12:18 |
82
0
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Вест Хэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Клопп открестился от важного для Ливерпуля вопроса
Лутон Таун – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Ливерпуля назвал одно противоречивое качество Салаха
Челси Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Челси - Вест Хэм Английская Премьер-лига смотреть онлайн Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Футбол | 03 мая 2024, 07:01 1
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси

«Ливерпуль», несмотря на потерю шансов на титул АПЛ, сумел выполнить задачу минимум

Тренер сборной Украины U-17 определил заявку на Евро
Футбол | 03 мая 2024, 09:05 2
Тренер сборной Украины U-17 определил заявку на Евро
Тренер сборной Украины U-17 определил заявку на Евро

Наставник юношеской сборной Украины Юрий Мороз определился с заявкой на Евро U-17

Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Футбол | 03.05.2024, 12:11
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02.05.2024, 16:13
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Теннис | 02.05.2024, 18:31
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
01.05.2024, 19:46
Футбол
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
02.05.2024, 15:11 3
Хоккей
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
01.05.2024, 20:45 1
Футбол
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 37
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
02.05.2024, 06:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем