В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ