Николас Харри – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Мастерсе в Риме
17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.
Во втором поединке игрового дня Николас Харри из Чили (№24 ATP) сразится против американца Томми Пола (№16 ATP). Время начала поединка – 21:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.
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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл чилиец.
В финале победитель матча сразится с Алехандро Табило (№32 ATP) или Александром Зверевым (№5 ATP).
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