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ATP
17 мая 2024, 15:26 | Обновлено 17 мая 2024, 15:27
56
0

Николас Харри – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Мастерсе в Риме

17 мая 2024, 15:26 | Обновлено 17 мая 2024, 15:27
56
0
Николас Харри – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

Во втором поединке игрового дня Николас Харри из Чили (№24 ATP) сразится против американца Томми Пола (№16 ATP). Время начала поединка – 21:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл чилиец.

В финале победитель матча сразится с Алехандро Табило (№32 ATP) или Александром Зверевым (№5 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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