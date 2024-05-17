Николас Харри – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

Во втором поединке игрового дня Николас Харри из Чили (№24 ATP) сразится против американца Томми Пола (№16 ATP). Время начала поединка – 21:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.

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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл чилиец.

В финале победитель матча сразится с Алехандро Табило (№32 ATP) или Александром Зверевым (№5 ATP).

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